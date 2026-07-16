Były poseł PiS wejdzie do klatki. Znamy termin i jego przeciwnika

Łukasz Mejza w październiku tego roku ma stanąć do walki z Jackiem Murańskim. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rz”, obaj panowie podpisali już stosowne dokumenty z organizacją Prime MMA. To jedna z dwóch największych w swojej branży w naszym kraju.

Mejza podpisał kontrakt z Prime MMA

Nie wiadomo jeszcze, w jakiej dokładnie formule zmierzą się Mejza z Murańskim. Istnieje za to duża szansa, że Mejza okaże się pierwszym w Europie aktywnym posłem, który wejdzie do klatki i będzie za pieniądze bić się przed kamerami.

Zaznaczmy, że to nie koniec kontrowersji, związanych z Łukaszem Mejzą. To polityk, który stracił funkcję wiceministra sportu w rządzie PiS w 2021 roku za aferę z niesprawdzonymi terapiami medycznymi, do których przekonywać miał rodziców ciężko chorych dzieci.

Kontrowersyjny poseł będzie bić się w klatce. Pozostaje wierny PiS

Wątpliwości budziły też jego szkolenia dla przedsiębiorców i handel maseczkami, a ostatnio też zawstydzająca liczba wykroczeń drogowych polityka. W końcu Mejza pok koniec kwietnia tego roku zmuszony był pożegnać się z klubem parlamentarnym PiS.

„Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był” – podkreślał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W swoim komunikacie Mejza zapewniał, że sam odszedł z klubu PiS. Wspominał wówczas o „kontrowersyjnej działalności charytatywnej”, przez co rozumieć można było właśnie plany na występ we freak fightach. Mejza zapowiadał bowiem, że pieniądze za walkę chce przeznaczyć na „ludzi lub schronisko dla zwierząt”.

„Nie pozwolę na to, aby przez moje obecne i przyszłe decyzje polityczne oraz te dotyczące działalności charytatywnej (które mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom) Klub był obiektem ataku ze strony prorządowych mediów. Jednocześnie zapewniam o dalszym i lojalnym wsparciu polityki prowadzonej przez cały obóz patriotyczny” – pisał Mejza.

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