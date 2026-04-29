Łukasz Mejza wyrzucony z klubu PiS. Krótki komunikat

W środę 29 kwietnia PiS poinformowało o wykluczeniu posła Łukasza Mejzy z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję ogłosił rzecznik partii Rafał Bochenek, publikując krótki komunikat na platformie X.

Mejza wyrzucony z klubu PiS

„Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był” – oznajmił Bochenek.

Decyzja władz PiS może wydawać się nagła, ale wielu osób raczej nie zaskoczyła. Zwłaszcza w kontekście ostatnich zachowań posła Mejzy, który wywołał sporo negatywnych komentarzy swoimi pirackimi rajdami na drodze, a w tym tygodniu potwierdził zainteresowanie udziałem w gali freak fight.

„Szczerze? Rozważam. Byłbym pierwszym czynnym posłem w Europie, który wziąłby udział w takim wydarzeniu, więc stawka za walkę musiałaby być adekwatna. Oczywiście całe wydarzenie potraktowałbym charytatywnie” – mówił Łukasz Mejza.

„Jeśli mógłbym pomóc ludziom lub schronisku dla zwierząt, wchodząc do oktagonu, to warto to rozważyć” – dodawał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Mejza przekonywał, że „teraz wśród polityków w modzie jest krytykowanie freak fightów, ale on tam widzi również dużo dobrych stron”.

„Jasne, że jest wiele do zmiany i trzeba freak fighty uregulować ustawowo, ale nie zgadzam się na bezpardonową krytykę” – podsumował poseł PiS. W roli potencjalnego przeciwnika Łukasza Mejzy typuje się Jacka Murańskiego.

Łukasz Mejza pozwał 17-latka. Sąd nie miał wątpliwościCzytaj też:

Mejza obiecywał poprawę, skończył z kolejnym mandatem. Tak próbował się tłumaczyć