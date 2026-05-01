Polityk PiS wpadł podczas kontroli drogowej. Stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia wieczorem w miejscowości Wierzbna na Podkarpaciu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Toyotę prowadzoną przez 60-letniego senatora.

Rajd senatora PiS. Mieczysław Golba zatrzymany przez policję

Według policji samochód poruszał się z prędkością 128 km/h na drodze poza terenem zabudowanym. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 58 km/h.

Policjanci zatrzymali politykowi Prawa i Sprawiedliwości prawo jazdy na trzy miesiące. Wszczęto również postępowanie w sprawie o wykroczenie. Funkcjonariusze podkreślili, że parlamentarzysta nie powoływał się na immunitet.

Senator Mieczysław Golba „spieszył się na samolot”

Sam senator nie skomentował sprawy bezpośrednio po ujawnieniu informacji. W rozmowie z portalem nowiny24.pl Mieczysław Golba tłumaczył jednak, że jechał tak szybko, ponieważ spieszył się na samolot.

Sprawa szybko wywołała reakcje w mediach społecznościowych, gdzie komentowano zarówno wysoką prędkość, jak i fakt, że chodzi o wieloletniego parlamentarzystę związanego z obozem prawicy.

Kariera Mieczysława Golby. Wieloletni polityk PiS i działacz sportowy

Mieczysław Golba zasiada w parlamencie od 2005 roku. Najpierw był posłem, a od 2015 roku nieprzerwanie pełni mandat senatora.

Polityk przez lata był związany z Prawem i Sprawiedliwością, a później także z ugrupowaniem Zbigniewa Ziobry Solidarną Polską, funkcjonującym później jako Suwerenna Polska. Po połączeniu obu partii ponownie działa w PiS.

Golba jest również aktywny w środowisku sportowym. Od 2016 roku stoi na czele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, a w przeszłości pełnił funkcję wiceprezesa Polski Związek Piłki Nożnej do spraw zagranicznych.

Warto przypomnieć, że to nie jedyny polityk związany z PiS, który został ukarany za łamanie przepisów drogowych. W ostatnich tygodniach policja ukarała także Łukasza Mejzę.

Czytaj też:

