TV Republika z nową zbiórką. 6-cyfrowa kwota, czas upływa. Sakiewicz: Złóżmy się na to

W ostatnich dniach ponownie stało się głośno o zbiórce Telewizji Republika na wóz transmisyjny. Michał Rachoń w obszernym wpisie w mediach społecznościowych pokazał wizualizację layoutu tego sprzętu i w szczegółowy sposób opisał, jakie elementy wchodzą w jego skład. Jak podkreślał, każdy z systemów emisji obrazu, dźwięku czy teleinformatycznych pochłania ogromne kwoty, bo koszty trzeba liczyć w setkach tysięcy złotych.

„Ponosiliśmy już takie wydatki na początku roku 2025 kiedy wyposażaliśmy stację. Ponosimy je zresztą ciągle – bo to one są głównym stałym obciążeniem finansowym stacji. Skumulowana wartość sprzętu i usług, których efektem będzie zakup 3 wozów transmisyjnych będzie wynosił z całą pewnością kilka milionów złotych. Takie po prostu panują na tym rynku ceny” – napisał Michał Rachoń na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Telewizja Republika ruszyła z kolejną zbiórką. Potrzebuje 300 tys. zł

Kilka dni temu Telewizja Republika rozpoczęła inną zbiórkę. Tym razem celem jest realizacja transmisji z obchodów Święta Narodowego 3 maja, a jako cel wyznaczono 300 tys. zł. Stacja na bieżąco informuje widzów, ile pieniędzy udało się już zebrać, a na ekranach wyświetlana jest dedykowana temu plansza. W chwili publikacji tekstu było to 58 proc.

O wsparcie apelował m.in. Tomasz Sakiewicz. – Jeżeli chcemy mieć godne święto, jeśli chcemy czuć się dumni, jeśli chcemy, żeby to Republika pokazała, jak wygląda polskie święto demokracji, polskie święto konstytucji (...), to złóżmy się na to – mówił na antenie Telewizji Republika. Prezes i redaktor naczelny stacji powiedział „Presserwisowi”, że planowane są m.in. plenerowe studia, a zaangażowanych w realizację będzie siedem ekip zdjęciowych.

TVN zmieni właściciela. Niepewny los pracowników? „Pytanie o przyszłość jest otwarte”Czytaj też:

Masowe odejścia z TV Republika do konkurencji? „Nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu”