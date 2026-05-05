Rachoń zaczepił konkurencję, dostał mocną kontrę. „Nędzna manipulacja”

W drugiej połowie kwietnia Telewizja Republika uruchomiła zbiórkę. Jej cel został wyznaczony na 300 tys. zł, a zgromadzone pieniądze miały zostać przeznaczone na realizację transmisji z obchodów Święta Narodowego 3 maja. Stacja na bieżąco informowała widzów, na jakim etapie jest zbiórka, a na ekranach wyświetlano dedykowaną temu planszę.

– Jeżeli chcemy mieć godne święto, jeśli chcemy czuć się dumni, jeśli chcemy, żeby to Republika pokazała, jak wygląda polskie święto demokracji, polskie święto konstytucji (...), to złóżmy się na to – mówił Tomasz Sakiewicz na antenie Telewizji Republika. Jak podał Onet, wieczorem 2 maja udało się zebrać 86 proc. kwoty, a następnie grafika zniknęła z oprawy stacji.

TV Republika i zbiórka na 6-cyfrową kwotę. Rachoń dostał kontrę

„Cała telewizyjna konkurencja zajęta grillowaniem. Tylko my pokazujemy co się dzieje. Właśnie dlatego chcieliśmy w Telewizji Republika stworzyć własną transmisję obchodów Konstytucji 3 Maja i dlatego prosiliśmy naszych Widzów o wsparcie! Bardzo za nie dziękujemy!” – napisał Michał Rachoń na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Dyrektor programowy Telewizji Republika na opublikowanym nagraniu pokazał, jak od kulis wygląda praca z perspektywy zarządzania anteną. Jednocześnie skrytykował konkurencyjne stacje, które – jak ocenił – nie zajmują się tym, co jest najważniejsze, a „wszystkim innym”.

Do wpisu Michała Rachonia w ostrych słowach odniósł się Marcin Wikło. „Michał, jak nie szanujesz siebie, to szanuj chociaż widzów. Nędzna manipulacja. Pozdrawiam Cię z »innej konkurencyjnej stacji«, która „zajmuje się wszystkim innym”, np. płaceniem ludziom za wykonaną pracę” – napisał dziennikarza tygodnika „Sieci” i telewizji wPolsce24.

