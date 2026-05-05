TVN zmieni właściciela. Ujawniono wyniki finansowe. Gigantyczne pieniądze

W pierwszym kwartale 2026 r. Paramount Skydance, który jest w trakcie przejmowania Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. grupy TVN, zwiększył przychody o 2 proc. Wyniosły 7,35 mld dolarów.

TVN zmienia właściciela. Firma przedstawiła stan finansowy

Taki wynik uzyskano mimo tego, że doszło do spadku wpływów o 6 proc. w pionie telewizyjnym (do 3,67 mld dolarów). Firma poinformowała, że w podobnym tempie zmalały również przychody z reklam oraz dystrybucji kanałów.

W przypadku pierwszego elementu odpowiada za to wycofanie niektórych krajów, a drugiego – malejąca liczba klientów płatnej telewizji. Jeśli chodzi o obszar streamingowy, kwartalne przychody wzrosły do 2,4 mld dolarów r/r, a ogromną cegiełkę w tym przypadku miała Platforma Paramount+.

Co dalej z TVN24? Medioznawca o tym, jakie mogą być losy stacji

O tym, jak zmiana właściciela TVN może wpłynąć na polski układ medialny, był pytany medioznawca, ekonomista, członek KRRiT i prof. UW Tadeusz Kowalski. Ekspert przeanalizował m.in., jakie mogą być losy stacji informacyjnej TVN24.

– Pytanie o jej przyszłość jest jednak otwarte. Z doniesień z USA wynika, że po przejęciu kontroli przez Paramount Skydance nad telewizją CBS doszło do ingerencji w tzw. polityczną linię programową i stacja zaczęła sprzyjać obecnej administracji – mówi medioznawca w rozmowie z PAP.

– Fuzja ma nastąpić jesienią tego roku, czyli mniej więcej rok przed wyborami. Nie sądzę, aby przez tak krótki czas udało się całkowicie przemodelować stację, zmienić jej kierunek i zbudować nową widownię. Oczywiście, kierując się wyłącznie racjami politycznymi, wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że jednak bardziej do głosu dojdą kwestie biznesowe – zaznacza ekspert.

