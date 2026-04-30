Na to Republika wydała pieniądze ze zbiórki. Rachoń: O nic nie żebraliśmy

Michał Rachoń w mediach społecznościowych pokazał wizualizację layoutu wozu transmisyjnego Telewizji Republika. Szczegółowo opisał też, jakie elementy wchodzą w skład takiego sprzętu. Wymienił m.in. konstrukcję szkieletową, system realizacji wizji, system realizacji dźwięku, system zarządzania poziomami barw, tory kamerowe, czy system zasilania i podtrzymania zasilania.

„Sam wóz posiadać musi systemy łączności z centralą stacji (oparte na protokołach internetowych i satelitarnych w naszym wypadku prawdopodobnie opartych o Starlink, ale tu decyzja jeszcze przed nami). Poza tym wóz musi mieć specjalne systemy podgrzewania wnętrza (specjalne webasto), a także specjalne zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu podgrzewaniu przy dużym nasłonecznieniu lub ochładzaniu przy niskiej temperaturze” – czytamy.

Telewizja Republika zorganizowała zbiórkę. Rachoń: O nic nie żebraliśmy

W dalszej części wpisu Michał Rachoń przeszedł do kwestii związanych z finansami. Podkreślił, że każdy z systemów emisji obrazu, dźwięku czy teleinformatycznych pochłania ogromne kwoty, bo koszty trzeba liczyć w setkach tysięcy złotych.

„Ponosiliśmy już takie wydatki na początku roku 2025 kiedy wyposażaliśmy stację. Ponosimy je zresztą ciągle – bo to one są głównym stałym obciążeniem finansowym stacji. Skumulowana wartość sprzętu i usług, których efektem będzie zakup 3 wozów transmisyjnych będzie wynosił z całą pewnością kilka milionów złotych. Takie po prostu panują na tym rynku ceny” – napisał Michał Rachoń.

„PS. I o nic nie żebraliśmy. Obiecaliśmy naszym Widzom, że zbudujemy nowoczesną telewizję i dotrzymujemy słowa” – dodał na koniec.

Jak podały Wirtualne Media, zbiórka 5,5 mln zł na wóz transmisyjny Republiki trwała od końca stycznia do 23 lipca 2025 r. Michał Rachoń w innym wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że zostało złożone także zamówienie na drugi wóz. Jak dodał, będzie też trzeci, a szczegóły zostaną podane wkrótce.

