Materiał TV Republika pod lupą KRRiT. Wpłynęła skarga, trwa analiza

W poniedziałkowym wydaniu programu „Dzisiaj” na antenie Telewizji Republika pokazano materiał poświęcony rosnącym kosztom utrzymania samochodów. Jak relacjonują Wirtualne Media, w materiale zachęcano do wynajmu aut i pokazano logotyp nowego sponsora Republiki – platformy Motolia.pl, która zajmuje się taką działalnością.

— Zachęcam państwa do korzystania ze wszystkich usług, które opisujemy na antenie mówiąc, że jeśli korzystasz z tej albo innej usługi, to wspierasz Telewizję Republika. Ostatnio również na rynku motoryzacyjnym. O tym też będziemy mówić na antenie — powiedział Michał Rachoń, dyrektor programowy stacji. Na ekranie ponownie pokazano wówczas platformę Motolia.pl.

Materiał TV Republika pod lupą KRRiT. Jest komunikat

Głos w sprawie zabrała rzecznik prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak się okazuje, wpłynęła skarga na materiał zaprezentowany na antenie Telewizji Republika. — Otrzymaliśmy skargę dotyczącą materiału wyemitowanego w serwisie informacyjnym „Dzisiaj” na antenie Telewizji Republika i podjęliśmy działania wyjaśniające w tej sprawie — przekazała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Anna Ostrowska.

— Obecnie trwa analiza wyemitowanego materiału. Równolegle zwracamy się także z prośbą do nadawcy o udostępnienie materiału źródłowego. Po analizie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie — poinformowała rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Warto przypomnieć, że w programach informacyjnych i publicystycznych dotyczących wydarzeń społecznych i politycznych lokowanie produktu jest zakazane. W innych formatach taka sytuacja jest dopuszczana, ale audycja musi zostać w odpowiedni sposób oznaczona – jako taka, która zawiera lokowanie produktu.

