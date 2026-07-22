Dożywocie dla zabójcy 10-letniej Kristiny. Zadał jej 30 ciosów

Sąd Najwyższy nie uwzględnił zarzutów przedstawionych przez obrońców Jakuba A. Tym samym nie zakwestionował prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który w 2024 roku utrzymał wobec mężczyzny karę dożywocia.

– W tym przypadku mieliśmy do czynienia z wyjątkowo precyzyjnym, przemyślanym, racjonalnym działaniem – powiedział podczas uzasadniania decyzji sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Podkreślił, że sposób przygotowania i przeprowadzenia przestępstwa musiał zostać uwzględniony zarówno przez biegłych, jak i sądy rozpoznające sprawę.

Obrona podważała ustalenia dotyczące poczytalności

Kasacja koncentrowała się przede wszystkim na stanie psychicznym Jakuba A. w chwili popełnienia przestępstwa. Obrona wcześniej wskazywała, że podczas pobytu w areszcie u mężczyzny rozpoznawano schizofrenię i był on leczony psychiatrycznie.

Biegli powołani w postępowaniu uznali jednak, że Jakub A. w chwili dokonania zabójstwa był poczytalny. Podobne stanowisko zajęły sądy obu instancji. Podczas postępowania apelacyjnego podkreślano, że aktualna diagnoza kliniczna nie musi być równoznaczna z oceną poczytalności w momencie popełnienia czynu.

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się podstaw do uchylenia prawomocnego orzeczenia. Oddalenie kasacji oznacza, że wyrok dożywotniego więzienia pozostaje bez zmian.

Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin

Do zbrodni doszło 13 czerwca 2019 roku. Kristina około godz. 13 wyszła ze szkoły w Mrowinach na Dolnym Śląsku. Od domu dzielił ją około kilometr. Ostatni raz widziano ją w odległości około 200 metrów od miejsca zamieszkania.

Ciało dziewczynki zostało odnalezione jeszcze tego samego dnia w lesie, około sześciu kilometrów od miejscowości. Przyczyną śmierci były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. W akcie oskarżenia wskazano, że sprawca zadał dziecku 30 ran. Jakub A. został zatrzymany cztery dni później. Dziewczynka miała znać mężczyznę, dlatego nie obawiała się kontaktu z nim.

Dożywocie i system terapeutyczny

W październiku 2022 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jakuba A. za zabójstwo oraz wcześniejsze nakłanianie innej osoby do dokonania tego czynu. Orzeczono karę łączną dożywotniego więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach.

W lutym 2024 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wymiar kary. Zdecydował jednocześnie, że skazany będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Zwiększył także zadośćuczynienie należne rodzinie dziewczynki ze 100 do 200 tys. zł. Sąd zmienił ponadto opis czynu, nie uznając go ostatecznie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok stał się wówczas prawomocny.

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