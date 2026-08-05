Lech Wałęsa ostro o Nawrockim. Nie uznaje go za prezydenta

W przeddzień pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego Lech Wałęsa został poproszony o ocenę jego prezydentury. Były prezydent początkowo nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące obecnego gospodarza Pałacu Prezydenckiego. Później wyjaśnił jednak powody swojego stanowiska.

Wałęsa: Nie uważam go za prezydenta

W rozmowie z Radiem Gdańsk Wałęsa najpierw oświadczył, że odmawia wypowiadania się na temat Nawrockiego. Po naciskach prowadzącego odpowiedział znacznie ostrzej. – Ja go nie uważam za prezydenta. Dla mnie to jest hańba – powiedział Lech Wałęsa.

Były prezydent powiązał swoją ocenę z wynikiem ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Jego zdaniem głosy powinny zostać ponownie przeliczone. – Uznałbym wtedy, gdyby jeszcze raz przeliczono głosy – stwierdził. Brak ponownego przeliczenia określił jako „oszustwo” i zaznaczył, że do czasu takiej weryfikacji nie zamierza uznawać Karola Nawrockiego za prezydenta. – Kto ma rację? Sprawdźmy jeszcze raz, przeliczmy. I wtedy możemy uznać albo nie uznać – dodał były prezydent.

Oficjalny wynik wyborów i decyzja Sądu Najwyższego

Słowa Wałęsy są jego oceną i nie odpowiadają oficjalnemu statusowi wyborów. Według Państwowej Komisji Wyborczej Karol Nawrocki w drugiej turze otrzymał 10 606 877 głosów, czyli 50,89 proc., i wygrał wybory prezydenckie.

1 lipca 2025 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Nawrocki został następnie zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 r.

Wałęsa krytycznie także o rządzie

W tej samej rozmowie były prezydent został zapytany o ocenę rządu. Zapewnił, że wspierał go i nadal będzie wspierał, ale jednocześnie zarzucił obecnej władzy brak dostatecznej konkretności.

Zdaniem Wałęsy rząd powinien wyraźniej pokazywać efekty swoich działań i rozliczeń, tak aby były one czytelne dla obywateli.

W czwartek 6 sierpnia minie dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim ma odbyć się rocznicowe spotkanie z udziałem głowy państwa.

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