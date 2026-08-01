Eskortują ich z powrotem do Maroka. Migranci ostrzegają rodaków

Hiszpańscy żołnierze i policjanci eskortują grupy migrantów z Ceuty do przejść granicznych z Marokiem. Jak opisuje „Daily Mail”, część osób wraca dobrowolnie, a pozostałe są wyprowadzane przez służby.

Wzmocnione patrole zabezpieczają także plaże i falochrony, którymi migranci przedostawali się do hiszpańskiej eksklawy.

Hiszpania odzyskuje kontrolę nad Ceutą

Według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do piątkowego wieczoru do Maroka wróciło około 48,3 tys. osób. W ciągu kilkudziesięciu godzin granicę przekroczyło od 50 do 60 tys. migrantów.

Hiszpania skierowała do Ceuty wojsko i dodatkowe oddziały policji. Przy plaży Tarajal rozpoczęto również instalowanie 500-metrowej pływającej bariery.

Migranci ostrzegają rodaków

Część migrantów po powrocie zaczęła przestrzegać innych Marokańczyków przed podejmowaniem podobnej próby. Mówią o niebezpiecznej przeprawie, braku jedzenia i schronienia oraz rozczarowaniu warunkami zastanymi w Ceucie.

Nielegalne dotarcie do eksklawy nie oznacza bowiem możliwości swobodnego wyjazdu do kontynentalnej Hiszpanii. Kryzys przyniósł również tragiczny bilans: zginęło co najmniej 67 osób. Część utonęła, inne zostały stratowane lub poniosły śmierć podczas pokonywania bariery na falochronie.

Pogłoski w sieci i reakcja Meloni

Do naporu przyczyniły się nagrania udanych przepraw oraz informacje o wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który ograniczył możliwość automatycznego odsyłania osób przechwyconych na morzu. W sieci błędnie przedstawiano orzeczenie jako gwarancję pozostania w Hiszpanii.

Przywódcy 22 państw UE, w tym Polski, zaapelowali o wzmocnienie granic, usprawnienie deportacji i walkę z przemytnikami. – Obrona zewnętrznych granic Unii nie leży w interesie jednego kraju. Jest wspólną odpowiedzialnością Europy – oświadczyła premier Włoch Giorgia Meloni.

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