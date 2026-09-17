Makabryczne odkrycie, piesi natknęli się na zwłoki kobiety. Policja ujawniła szczegóły

W czwartek (17 września), na terenie Ośna Lubuskiego, znaleziono zwłoki. To ciało seniorki – nie wiadomo, czy zmarła śmiercią naturalną, czy ktoś pozbawił ją życia.

Więcej szczegółów przekazał przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.

Ziemia Lubuska. W miejscowości Ośno ujawniono zwłoki kobiety. Policjant ujawnił wstrząsający szczegół

Ciało „leżało w pobliżu skweru i ścieżki, z której na co dzień korzystają mieszkańcy” – poinformował nadkomisarz Piotr Marycki. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach ujawnił, że starsza kobieta „była częściowo rozebrana” (cytat za TVN24).

W miejscu, gdzie znajdowały się zwłoki, funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności. „Zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków” – dowiedziała się stacja.

W jakich okolicznościach doszło do zgonu? To mundurowi będą dopiero ustalać. – Na razie nie wskazujemy żadnej konkretnej wersji wydarzeń. Postępowanie trwa – zaznaczył nadkom. Marycki.

Wkrótce podamy ws. więcej informacji...

Czytaj też:

Ktoś namalował to na ścianie budynku parafii. Policjanci nie kryli zaskoczenia, podejrzana zatrzymana Czytaj też:

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ uderzyła w mieszkańców i władze Bytomia. „Nie byłoby śladu”

Wkrótce podamy ws. więcej informacji...