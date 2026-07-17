Odsiadywał dożywocie, mimo że morderca był znany. Żurek zwraca się do Nawrockiego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu akta w sprawie Piotra Pytla. Zawnioskował też o zastosowanie w tym przypadku prawa łaski. Chce, by prezydent udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Sprawa Piotra Pytla. Niesłusznie skazany

Przypomnijmy, że Piotr Pytel skazany został na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie Ecateriny I. Wyrok zapadł w Monachium w 2006 roku, a sprawę jako pierwszy opisał portal Onet. Polak od początku twierdził, że jest niewinny i doszło do sądowej pomyłki.

Przełom w tej historii nastąpił kilka lat po wyroku, gdy polskie organy ścigania zatrzymały Tomasza W. Mężczyzna ten przyznał się do dokonania zabójstwa, a następnie został za ten czyn prawomocnie skazany. Odbył już nawet karę pozbawienia wolności i wyszedł na wolność.

Piotr Pytel doczeka ułaskawienia? Żurek wykonał ruch

Mimo tych okoliczności Piotr Pytel przez kolejne lata pozostawał za kratami. Kluczowym problemem okazała się odmowa niemieckiego sądu w zakresie wznowienia postępowania, mimo wielokrotnych wniosków strony polskiej. Równolegle trzykrotnie odrzucano także jego prośby o ułaskawienie.

W czerwcu tego roku minister Żurek poinformował o ponownym rozpoczęciu działań w kierunku ułaskawienia Pytla. Podkreślał, że jest to bardzo trudna merytorycznie sprawa. By ulżyć skazanemu, doprowadził do zarządzenia przerwy w jego karze. Mężczyzna może w ten sposób oczekiwać na dalsze rozstrzygnięcia na wolności.

Akta w sprawie ułaskawienia zostały przekazane prezydentowi Nawrockiemu w piątek 17 lipca. Prokuratura zaznaczała, że zachodzą tutaj szczególne względy humanitarne, a zastosowanie prawa łaski będzie sprawiedliwe.

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