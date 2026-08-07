Zełenski mógłby stracić władzę? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Ukraińców

Ukraińskie Centrum Badań Socjologicznych Socis, w ramach cyklu „Ogólna sytuacja w Ukrainie. Barometr” przeprowadził w ostatnich dniach sondaż wśród obywateli Ukrainy. Zapytano badanych, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższym czasie.

Zełenski straci stanowisko? Wyniki sondażu wiele mówią

Jak wynika z przeprowadzonego badania, 22,3 proc. respondentów oddałoby swój głos na Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast 21,4 proc. osób wybrałoby ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii i byłego dowódcę Sił Zbrojnych Wałerija Załużnego. Różnica wynosi jedynie 0,9 punktu procentowego. Zatem o wyniku pierwszej tury mogłyby zadecydować pojedyncze głosy.

Trzecie miejsce zajął wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Poparło go 13,1 proc. badanych. Zaraz za nim jest szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow – otrzymał 8,3 proc. poparcia.

Natomiast były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mógłby liczyć na poparcie w wymiarze 6,1 proc. głosów. Zaraz za nim uplasował się mer Charkowa Ihor Terechow, uzyskując 5,1 proc. poparcia. 4,3 proc. głosów uzyskał były przewodniczący Rady Najwyższej Dmytro Razumkow, a liderka partii „Batkiwszczyna” Julia Tymoszenko 3,5 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach od 28 lipca do 2 sierpnia 2026 r. – poinformował serwis Ukraińska Prawda.

Kiedy odbędą się wybory w Ukrainie?

Przypomnijmy, wybory prezydenckie w Ukrainie miały się odbyć w 2024 roku. Parlamentarne rok wcześniej. Jednak z powodu trwającej wojny z Rosją żadne z nich się nie odbyły. Wynikało to z ustawy, wedle której w stanie wojennym nie można prowadzić głosowania. Oznacza to, że poparcia Rada Najwyższa Ukrainy nie poprze też pomysłu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w najbliższym czasie.

Według sondażu kijowskiego ośrodka Rating aż 61 proc. Ukraińców nie chce głosować w trakcie wojny. Przeciwnego zdania jest 37 proc. respondentów. Jednocześnie 49 proc. obywateli Ukrainy popiera wybory do rady Najwyżej.

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