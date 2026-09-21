Zełenski zapowiedział spotkanie Trumpem. Ujawnił miejsce. „Może wiele zmienić”

Przypomnijmy, do ostatniej bezpośredniej rozmowy między politykami doszło 28 lipca w Waszyngtonie. Po jej zakończeniu prezydent Ukrainy wraz z innymi politykami wziął udział w pogrzebie republikańskiego senatora USA Lindseya Grahama.

Zbliża się spotkanie Zełenskiego z Trumpem

W niedzielę o godz. 20:16 Wołodymyr Zełenski poinformował, że chwilę wcześniej rozmawiał z Donaldem Trumpem. Podkreślił, że była to ważna rozmowa „i udało się omówić wiele spraw” . „Ustaliliśmy spotkanie w Nowym Jorku, i to spotkanie może wiele zmienić” – poinformował prezydent Ukrainy.

Zełenski przekazał, że podziękował Trumpowi za wizytę Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. „Szczegółowo omówiliśmy najważniejsze kwestie, a oni mieli okazję osobiście zobaczyć sytuację na Ukrainie. Dążenie do pokoju jest naszym najważniejszym priorytetem. Są pomysły dotyczące kroków mających na celu deeskalację oraz rozwiązania fundamentalnych kwestii związanych z bezpieczeństwem – bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym oraz ochroną ludzkiego życia” – relacjonował Zełenski .

Kiedy może dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy?

Od 21 września w Nowym Jorku odbywa się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Natomiast główna debata odbędzie się 22 września. Wtedy też jest planowane wystąpienie Donalda Trumpa. Tego dnia może również dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Podczas oficjalnej kolacji na szczycie ONZ z Donaldem Trumpem planuje też rozmawiać Karol Nawrocki. Według ustaleń medialnych może to być jedynie krótka konwersacja, podczas której politycy prawdopodobnie poruszą tematy związane m.in. z obecnością stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium Polski, czy kwestiami militarnymi.

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