Trump zwrócił się do Polaków. Za tym gestem kryje się coś więcej

Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Powodem był odbywający się w Waszyngtonie Kongres Polsko-Amerykański.

Donald Trump chwali Karola Nawrockiego

Prezydent USA stwierdził, że jest wielkim przyjacielem naszego kraju. – To zaszczyt powitać Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju w Waszyngtonie z okazji świętowania 250 lat polskiego wkładu w Amerykę. A jest on duży – stwierdził amerykański przywódca. – Od naszej wojny o niepodległość aż po dziś dzień polsko-amerykańscy patrioci pomagali zdobyć amerykańską wolność i jej bronić – dodał.

W dalszej części nagrania Donald Trump podziękował za głosy Polonii, które oddano na niego podczas wyborów prezydenckich w 2024 roku. – Mieliśmy wspaniałe wybory, a Polacy bardzo mi w nich pomogli. My też daliśmy wam rekordowe rezultaty: największe obniżki podatków oraz największe inwestycje w bezpieczeństwo granic i wojsko w historii Ameryki. A teraz z waszym wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują zamienić Amerykę w komunistyczny kraj – powiedział polityk.

Prezydent USA wychwalał także Karola Nawrockiego, którego określił m.in. mianem niewiarygodnego wojownika.

Trump zwrócił się do Polaków. Chodzi o wybory w USA?

Jak się okazuje, wypowiedź Donalda Trumpa może mieć drugie dno. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem tzw. midterms, czyli wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Głosowanie jest organizowane dokładnie dwa lata po wyborach prezydenckich i jest to forma testu dla administracji. Najnowsze sondaże nie przynoszą Republikanom dobrych wieści.

Z badań wynika, że po wyborach 3 listopada to Demokraci mogą przejąć zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat. Kontrola w obu izbach Kongresu będzie dla Donalda Trumpa sporym problemem. Powód? Izba Reprezentantów może blokować lub zmieniać treść prezydenckich ustaw oraz prowadzić dochodzenia dotyczące działań administracji.

Dlatego też Donald Trump próbuje szukać nowych głosów poparcia. American Community Survey pokazuje, że obecnie w USA mieszka około 8,34 osób, które deklarują polskie pochodzenie. Stanowi to 2,45 proc. wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. POLITICO podkreśliło, że szczególnie wielu Polaków mieszka w Wisconsin, Pensylwanii oraz Michigan, a więc tych stanach, gdzie w 2024 roku wyniki Republikanów i Demokratów były na żyletki.

Sprawa może być jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ badanie Piast Institute wykazało, że Polonia jest mocno zróżnicowana, jeśli chodzi o poglądy polityczne, jednak aż 42 proc. respondentów uznało, że wartości Partii Republikańskiej są bliższe współczesnej Polonii.

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