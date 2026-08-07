Atak na 15-latka Kamiennej Górze. Trwa obława za sprawcą

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że do ataku doszło w piątek po godz. 19. 00 przy ul. Księcia Bolka w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) niedaleko Wałbrzycha. W pobliżu miejsca zdarzenia trwały obchody w ramach Dni Kamiennej Góry.
Atak na 15-latka na Dolnym Śląsku. Trwają poszukiwania
– Policjanci z Kamiennej Góry na miejscu prowadzą czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, a także oczywiście doprowadzenie do zatrzymania podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn – powiedziała reporterowi RMF FM Michałowi Krasoniowi mł. asp. Katarzyna Trzepak z KPP w Kamiennej Górze.
Jak dodała w rozmowie z TVN 24, „na ten moment stan 15-latka jest poważny, przebywa w szpitalu”. Z ustaleń medialnych wynika, że nastolatek został zraniony „niebezpiecznym przedmiotem", prawdopodobnie był to nóż.
Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także straż pożarną.
Udzielenie pierwszej pomocy to obowiązek
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że „każdy, kto zauważy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112”. Co istotne, przed udzielaniem pierwszej pomocy, należy zadbać o własne bezpieczeństwo.
Przypominamy, że w przypadku zranienia konieczne jest natychmiastowe zatamowanie krwawienia, zanim przybędzie pomoc medyczna. Jeśli poszkodowany straci przytomność, należy przeprowadzić resuscytację, która zapewni zachowanie krążenia i oddechu do czasu przybycia ekipy ratunkowej.
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