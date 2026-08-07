Polacy ocenili Nawrockiego. Posypały się „jedynki”. Jest „ale”

6 sierpnia minął dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. W nowym sondażu, który pracownia SW Research przeprowadziła dla rp.pl, Polki i Polacy zostali zapytani, jaką ocenę – w skali szkolnej – wystawiliby prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Nawrocki po roku prezydentury. Tak ocenili go Polacy. Nowy sondaż

21,1 proc. badanych uważa, że działania głowy państwa można zrecenzować jako niedostateczne. Z kolei 19,6 proc. sądzi, że prezydent wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób bardzo dobry, 18,2 proc. – dobry, a 14,8 proc. – celujący.

11,5 proc. wystawia prezydentowi ocenę mierną, a 9 proc. dostateczną. Blisko 6 proc. nie ma zdania w sprawie. Jak zaznacza rp.pl, odsetek respondentów, którzy wystawiają prezydentowi ocenę pozytywną, czyli co najmniej dobrą, wynosi 52,6 proc.

Bardziej szczegółowe wyniki badania przedstawił wiceprezes agencji badawczej, która zrealizowała sondaż. – Częściej niż ogół badanych niedostatecznie rok prezydentury oceniają najstarsi respondenci (31 proc.). Najniższą możliwą notę wystawiłaby Karolowi Nawrockiemu co czwarta osoba z wykształceniem wyższym i nieco więcej badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (27 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania taka opinia jest najpopularniejsza wśród osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (29 proc.) – przekazał Piotr Zimolzak. Najwyższe oceny, czyli w skali szkolnej piątki i szóstki, prezydentowi wystawia 44 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 39,9 proc. respondentów w wieku 25-34 lata.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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