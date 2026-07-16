Nawrocki złamał prawo? „Prezydent nie może podejmować takich decyzji”

Minister sprawiedliwości w programie „Bez uników” Polskiego Radia wypowiedział się na temat ostatnich działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego (TK) Bogdania Święczkowskiego, który nie dopuszcza do orzekania czterech sędziów wybranych przez parlament. W ostatnich dniach uniemożliwiono im również udział w zgromadzeniu ogólnym.

Żurek ws. działań wokół TK. „Prezydent złamał prawo”

– Nie uznaję go za prezesa TK tylko pełniącego obowiązki prezesa – podkreślił w trakcie rozmowy Waldemar Żurek. Następnie odniósł się do zmian wprowadzanych m.in. w TK i ostatniej decyzji Karola Nawrockiego ws. ślubowania sędziów.

– Kancelaria prezydenta, łamiąc prawo, powiedziała, że prezydent wybrał sobie tych, których zaprosić do Pałacu, badając ich życiorysy. Prezydent nie może takich rzeczy robić, bo to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc prezydent w oczywisty sposób złamał prawo – uznał minister.

– Toczy się postępowanie karne, pracownicy Kancelarii Prezydenta są przesłuchiwani. Także pracownicy TK, którzy wykonują bezprawne działania pana Święczkowskiego są przesłuchiwani. Musimy poczekać, aż dojrzeją te postępowania. Komu prokuratura będzie stawiać zarzuty, tego nie wiem, bo to jest zespół niezależnych śledczych – poinformował.

Jednocześnie dodał, że „udało się przekonać całą koalicję, że jedyną szansą na przywrócenie praworządności zgodnie z literą prawa jest odbudowa TK”.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Wezwali ją sędziowie

Przypomnijmy, 14 lipca nie odbyło się Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do budynku TK nie wpuszczono dwóch osób wybranych na sędziów TK. Wówczas wezwali oni policję, a w budynku pojawił się także prokurator.

Jak wyjaśnił w rozmowie z mediami sędzia Krystian Markiewicz, „kiedy łamane jest prawo, dzwoni się na policję” .

Z kolei Bogdan Święczkowski na antenie TV Republika uznał, że to zdarzenie było „próbą zamachu na konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny” .

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