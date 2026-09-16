Poseł PiS może mieć kłopoty. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie

Autorem zawiadomienia jest prof. Sławomir Cudak – pełniący obowiązki rektora-komendanta Akademii Wymiar Sprawiedliwości. Chodzi o incydent, do którego doszło w poniedziałek (14 września) – tego dnia po budynkiem AWS zebrali się przedstawiciele Telewizji Republika, a także posłowie Prawa i Sprawiedliwości, by protestować przeciwko odwołaniu rektora dr. Michała Sopińskiego.

Wśród nich był m.in. Dariusz Matecki. W pewnym momencie wszedł on na płot uczelni – chciał w ten sposób dostać się na teren uczelni.

Zachowanie posła nie spodobało się prof. Cudakowi, który był ws. już przesłuchiwany (jako świadek).

Dariusz Matecki będzie miał kłopoty?

Materiały dowodowe trafiły już do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – poinformował komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji (cytat za portalem Interia).

Warto wytłumaczyć, dlaczego opozycja sprzeciwia się „przejęciu” – jak to nazywają – AWS. Prezes Jarosław Kaczyński wskazywał, że jest to pierwszy krok na drodze do „przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Samą zmianę rektora określał zaś mianem „ataku na AWS” w wykonaniu obozu rządzącego. Były minister obrony i szef klubu parlamentarnego PiS – Mariusz Błaszczak – postanowił złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. „W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa” – wyjaśniał na platformie X. Zażądał też, by zwołano posiedzenie nadzwyczajne dwóch sejmowych komisji – sprawiedliwości i praw człowieka, a także spraw wewnętrznych.

Zmiana rektora-komendanta AWS zgodna z przepisami?

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek – podkreślał zaś, że zmiana na stanowisku rektora-komendanta jest zgodna z prawem i apelował do polityków opozycji i pracowników stacji Tomasza Sakiewicza o zachowanie spokoju.

Czytaj też:

Protest w AWS. Posłanka PiS zaprzecza doniesieniom prof. Cudaka Czytaj też:

Awantura w AWS. Posłanka zablokowała gabinet, przyjechał Kaczyński