Protest w AWS. Posłanka PiS zaprzecza doniesieniom prof. Cudaka

Przypomnijmy, od 10 września posłanka PiS-u prowadzi protest w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Kurowska blokuje dostęp do gabinetu rektora dr. hab. Sławomirowi Cudakowi. Kilka dni temu decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości miał on zastąpić odwołanego ze stanowiska rektora dra Michała Sopińskiego.

Protest posłanki PiS w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

15 września Maria Kurowska przekazała na Facebooku, jak wygląda kolejny dzień jej protestu. Odniosła się również do słów dra Cudaka na jej temat, który przekazał w jednym z ostatnich wywiadów, że posłanka ma dostęp do jedzenia oraz do wody, może też przygotować sobie herbatę.

„Szósty dzień protestu w AWS. Pan Cudak kłamie w mediach, że mam wodę, herbatę, kawę i jedzenie. Kto i kiedy mi je przyniósł? Nie wpuszczacie posłów na uczelnię. Mam tylko wodę z kranu. Herbatę i wodę ma służba więzienna, która mnie stale obserwuje” – przekazała członkini PiS-u. „Panie Sławomirze, osoba, która kłamie, nie może być rektorem!” – dodała Kurowska, zwracając się do nowo powołanego rektora.

Wcześniej informowała, że skończyła jej się woda butelkowa. „Od dziś mam tylko wodę z kranu. Nie pozwalają posłom przekazać mi żywności i ubrań na zmianę. Bronię AWS przed bezprawnym przejęciem uczelni przez uzurpatora!” – pisała na Facebooku.

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Prawnik o zachowaniu Kurowskiej

Do zachowania posłanki PiS-u odniósł się w rozmowie z „Faktem” mec. Piotr Milik. – Protest stanowi swego rodzaju manifestację polityczną. Reakcja na jej działanie też będzie miała charakter polityczny. Można panią poseł oczywiście wyprowadzić z uczelni, w świetle kamer, na co ona zapewne liczy, prowadząc od kilku dni protest głodowy. Można też pozwolić jej kontynuować protest, co wkrótce skończy się interwencją medyczną, co też będzie relacjonowane przez media i podgrzewane przez opozycję – ocenił prawnik. Ocenił, że w tej sytuacji „nie ma dobrych rozwiązań”.

Parlamentarzystka zapowiedziała, że nie zamierza opuścić AWS. – Pilnuję dalej tych drzwi i nie dopuszczę nikogo do nich, tylko pana rektora Michała Sopińskiego – poinformowała Maria Kurowska.

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