Awantura w AWS. Posłanka zablokowała gabinet, przyjechał Kaczyński

Spór o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przerodził się w awanturę z udziałem policji i parlamentarzystów. Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości przejął obowiązki rektora-komendanta, początkowo nie został wpuszczony do gabinetu.

– Proszę pozwolić mi wykonywać moje obowiązki, proszę mi umożliwić sprawowanie obowiązków rektora-komendanta – apelował prof. Cudak. Ostatecznie wszedł do budynku w asyście funkcjonariuszy. Policja wygrodziła strefę bezpieczeństwa i ograniczyła dostęp do uczelni. Nie są tam już wpuszczane żadne osoby.

Kaczyński: Tylko PiS jest prawdziwą opozycją

Na miejscu pojawili się politycy PiS, którzy zapowiedzieli przeprowadzenie kontroli poselskiej. Przed uczelnię przyjechał również Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przekonywał, że wydarzenia w Akademii są częścią szerszych działań obecnej władzy. Podkreślił też, że pod siedzibą AWS znaleźli się politycy tylko jednego ugrupowania. – Tylko ta partia jest prawdziwą opozycją wobec Tuska – stwierdził.

Michał Wójcik ocenił natomiast, że działania resortu naruszają autonomię uczelni. – To jest jakieś chore – mówił poseł PiS.

Posłanka PiS zablokowała gabinet

W środku budynku posłanka Maria Kurowska zablokowała dostęp do gabinetu rektora. W rozmowie z Telewizją Republika relacjonowała, że Sławomir Cudak próbował ominąć ją, wchodząc na stojącą obok wersalkę. Parlamentarzystka zapowiedziała, że do pomieszczenia wpuści jedynie odwołanego Michała Sopińskiego.

Mariusz Błaszczak nazwał wydarzenia „skandaliczną próbą bezprawnego przejęcia uczelni siłą”. Szef klubu PiS zapowiedział zawiadomienie prokuratury oraz wniosek o nadzwyczajne posiedzenie dwóch sejmowych komisji.

Na działania PiS zareagował Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zapewnił, że policja działa zgodnie z prawem, a państwo nie ulegnie presji „agresywnej grupki ludzi”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że posłowie jego partii i on sam próbują przeprowadzić kontrolę poselską w Akademii.

Policja: Nie rozstrzygamy sporu

Komenda Stołeczna Policji zaprzeczyła doniesieniom, według których funkcjonariusze mieli uczestniczyć w przejmowaniu uczelni. Wyjaśniła, że policjanci odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale nie są właściwi do rozstrzygania, kto ma prawo kierować Akademią lub wchodzić do jej pomieszczeń.

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała po południu, że prof. Cudak rozpoczął już urzędowanie i podejmuje pierwsze decyzje. Jego najważniejszym zadaniem ma być uspokojenie sytuacji w uczelni.

Żurek reaguje na awanturę w AWS

„Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem” – napisał Waldemar Żurek. Minister oczekuje, że Senat AWS w ciągu 14 dni przedstawi harmonogram wyboru nowego rektora-komendanta, którego kadencja potrwa do 2028 roku.

Żurek ostatecznie odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta. Resort zarzucił mu nieprawidłowości dotyczące doktoratów, demonstracyjną aktywność polityczną oraz stworzenie zagrożenia dla aplikacji kuratorskiej. Sopiński kwestionuje decyzję i sposób jej doręczenia.

Ministerstwo utrzymuje, że rozstrzygnięcie jest ostateczne i natychmiast wykonalne, a do czasu wyłonienia nowego rektora uczelnią ma kierować Sławomir Cudak.

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