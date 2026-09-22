Były rektor AWS zapowiada skargę. W tle 71 tys. zł z uczelni

Michał Sopiński poinformował, że 21 września osobiście odebrał decyzję ministra sprawiedliwości w sprawie odwołania go z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Polityk zapowiedział zaskarżenie dokumentu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sopiński utrzymuje, że decyzja Waldemara Żurka została wydana z naruszeniem przepisów ustawy o Służbie Więziennej oraz Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Jego zdaniem odwołać go mógł wyłącznie Senat uczelni. Powołuje się również na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. „Oczywiście informuję, że tę bezprawną decyzję zaskarżę teraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” – zapowiedział Sopiński.

Spór o datę odwołania

Sopiński twierdzi, że skoro odebrał decyzję dopiero 21 września, to właśnie od tego dnia obowiązki rektora-komendanta powinien wykonywać najstarszy członek Senatu uczelni, dr Zbigniew Nowacki, prof. AWS. Według niego wcześniejsze działania Sławomira Cudaka, wskazanego przez resort jako pełniący obowiązki rektora, były bezprawne.

Inaczej sytuację przedstawia Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonuje, że decyzja wydana 9 września była ostateczna, wykonalna i skutecznie doręczona jeszcze tego samego dnia. Ministerstwo powołuje się na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które pozwalają przekazać dokument za pośrednictwem upoważnionego organu.

Resort wskazywał również, że 10 września Sopiński publicznie przyznał, że wiedział o obecności funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy chcieli przekazać mu dokument. W ocenie ministerstwa decyzja wywołała zatem skutki prawne już 9 września.

Przeciwko odwołaniu Sopińskiego protestowali politycy Prawa i Sprawiedliwości.

71 tys. zł za niewykorzystany urlop

Spór o kierowanie Akademią ma także finansowy wątek. Jak ustaliło OKO.press, mimo dyscyplinarnego zwolnienia Sopiński ma otrzymać z budżetu uczelni około 71,3 tys. zł. Jest to ekwiwalent za 51 dni niewykorzystanego urlopu.

Według serwisu na uczelni trwa również audyt zagranicznych podróży byłego rektora. Ma on wyjaśnić, kto finansował jego wyjazdy. OKO.press wymienia w tym kontekście m.in. Tajlandię, Bali, Nową Zelandię, Singapur oraz kilkumiesięczny pobyt naukowy w Princeton.

Pieniądze za niewykorzystany urlop mają otrzymać także inni dyscyplinarnie zwolnieni pracownicy władz uczelni. Mariuszowi Kuryłowiczowi ma przypaść 24,5 tys. zł, Iwonie Lewandowskiej-Pierzynce 14,4 tys. zł, a Kamili Chmiel 11,2 tys. zł.

Resort podtrzymuje decyzję

Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję z 28 maja dotyczącą odwołania Sopińskiego. Ministerstwo uzasadniało ją „rażącym i uporczywym” naruszaniem przepisów prawa.

Wśród zarzutów resort wymieniał nieprawidłowości proceduralne przy nadawaniu stopni naukowych oraz demonstracyjną aktywność polityczną rektora. Sopiński od początku odrzuca te zarzuty i kwestionuje kompetencje ministra do jego odwołania.

16 września Akademia Wymiaru Sprawiedliwości poinformowała ponadto o rozwiązaniu z Sopińskim stosunku pracy bez wypowiedzenia. On sam nadal nie uznaje legalności zmian w kierownictwie uczelni. Ostateczną ocenę decyzji ministra będzie mógł wydać Wojewódzki Sąd Administracyjny.

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