Posłowie stracą immunitety? Pismo szefa MS wylądowało na biurku marszałka Sejmu

Waldemar Żurek skierował do Włodzimierza Czarzastego – marszałka izby niższej Parlamentu – wniosek, w którym znalazły się imiona i nazwiska posłów: Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego i Tadeusza Chrzana.

Minister sprawiedliwości wykonał pierwszy ruch na długiej drodze do uchyleniem trzech immunitetów – do czego potrzeba zgody Sejmu (w drodze głosowania).

Prokuratura ma problem z oświadczeniami majątkowymi Katarzyny Ueberhan

Ueberhan to parlamentarzystka Nowej Lewicy. Prok. Anna Adamiak – rzeczniczka prasowa PG – przekazała, że „podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu (...) są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, (...) zainicjowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dotyczącym złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego”.

Prokuratura Krajowa – opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym – podała, że w zaistnieć miało w jej przypadku „podejrzenie popełnienia przestępstw, polegających na zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych w sześciu oświadczeniach majątkowych, składanych w latach 2019–2023, oraz przywłaszczeniu leasingowanego samochodu”.

Tadeusz Chrzan i sprawa budowy strzelnicy w Maleniskach na Podkarpaciu

Do odpowiedzialności karnej Żurek pociągnąć chce także posła Prawa i Sprawiedliwości. „Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu (...) są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, (...) zainicjowanym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na podstawie zebranych dowodów prokurator przyjął, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w związku z niedopełnieniem obowiązków przez Tadeusza Chrzana, pełniącego w 2018 roku funkcję Starosty Jarosławskiego [miejscowość na Podkarpaciu – red.], w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej” – poinformowała PK.

Prok. Adamiak ujawniła, że miało dojść do „zaniechania wykonania prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, wiedzą i sztuką budowlaną, jak również na niewłaściwym nadzorze nad realizacją inwestycji, a także na nieprawidłowym rozliczeniu dotacji celowej – w tym wykazaniu w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, a za które wypłacono wykonawcy ustalone kwoty”. Z ustaleń śledczych wynika, że czyny te poskutkowały „powstaniem szkody w mieniu Skarbu Państwa w kwocie około 195 tys. zł oraz koniecznością poniesienia przez Powiat Jarosławski dodatkowych kosztów w postaci opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tys. zł”.

Władysław Bartoszewski i zawiadomienie Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

I na końcu członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W sprawie byłego wiceszefa resortu spraw zagranicznych chodzi o „ustalenia, dokonane w postępowaniu Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, (...) zainicjowanym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonym przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie”.

„Materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez posła Bartoszewskiego dwóch przestępstw, polegających na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także podejmowaniu działań, zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku” – zaznaczyła PK.