Zwrot ws. przyszłości TVN. 12 stanów blokuje gigantyczną transakcję

Planowane przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance napotkało poważną przeszkodę. 12 amerykańskich stanów złożyło pozew, który ma zablokować transakcję.

TVN z nowym właścicielem? 12 stanów USA blokuje fuzję

Wśród stanów, które sprzeciwiły się przejęciu, znalazły się m.in. Kalifornia, Nowy Jork, New Jersey, Oregon, Waszyngton czy Massachusetts. Ich przedstawiciele przekonują, że połączenie dwóch dużych firm medialnych mogłoby ograniczyć konkurencję i negatywnie wpłynąć zarówno na rynek, jak i odbiorców.

Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta argumentuje, że celem pozwu jest ochrona zasad wolnego rynku. Jego zdaniem transakcja mogłaby doprowadzić do wzrostu cen, ograniczenia wyboru dla widzów oraz pogorszenia jakości oferowanych treści filmowych i telewizyjnych.

Wcześniej podobne działania podejmował prokurator generalny Oregonu, który chciał opóźnić finalizację umowy o co najmniej 60 dni i domagał się przekazania wewnętrznych dokumentów Paramountu. Ostatecznie wycofał swoje żądania, ale pozostałe stany zdecydowały się kontynuować działania prawne.

– Pozew może opóźnić zamknięcie transakcji nawet o wiele miesięcy. Bardziej realnym scenariuszem niż całkowite zatrzymanie umowy jest wymuszenie zmian korzystnych dla twórców i dystrybutorów – ocenia na łamach Press Marek Sowa, ekspert rynku mediów w przeszłości związany m.in. z CBS News.

TVN z nowym właścicielem? W Polsce pojawiają się obawy

Sprawa jest obserwowana również w Polsce, ponieważ Warner Bros. Discovery jest właścicielem TVN. Zdaniem Marka Sowy „polska stacja nie jest najważniejszym aktywem w całej transakcji, ale każde opóźnienie oznacza przedłużenie okresu niepewności dotyczącego jej przyszłości”.

Po ogłoszeniu planowanego przejęcia pojawiły się spekulacje, że zmiana właściciela może wpłynąć na profil TVN, a nawet doprowadzić do zmian personalnych. Eksperci tonują jednak te przewidywania. Medioznawczyni Aleksandra Chmielewska wskazuje, że stacja ma jasno określoną grupę odbiorców, a jej oferta jest dostosowana do oczekiwań tej widowni.

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła w rozmowie z PAP, że „logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców”. – Wyniki finansowe stacji są niezłe. Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News – tłumaczyła.

– Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – dodała ekspertka.