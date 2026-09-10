Wrze wokół uroczystości w TK pod patronatem Nawrockiego. „Dramat, ale nic nie zrobimy”

Piątkowe wydarzenie w siedzibie TK (11 września) będzie miało charakter międzynarodowej konferencji organizowanej pod patronatem Karola Nawrockiego pod hasłem „Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego”. Jest to część obchodów 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego.

W programie przewidziano m.in. pożegnanie Justyna Piskorskiego, którego kadencja jako sędziego TK kończy się 18 września. Jego miejsce ma zająć wybrany przez Sejm Maciej Berek, który nadal czeka na złożenie ślubowania.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Javier Cremades, hiszpański prawnik i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Wprowadzenie wygłosi natomiast dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN. Swoją obecność zapowiedzieli także m.in. prezes TK Bogdan Święczkowski oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Jubileusz TK. W PSL są wściekli na Józefa Zycha

Udział w konferencji ma również wziąć Józef Zych, który w latach 1995-1997 był marszałkiem Sejmu. Dla PSL obecność jego honorowego prezesa jest szczególnie kłopotliwa. Zych już wcześniej, z własnej inicjatywy, dołączył do Rady Nowej Konstytucji działającej przy prezydencie. Ludowcy nie kryli wówczas niezadowolenia.

Teraz sytuacja ponownie wywołała emocje. – Nie mamy z tą decyzją nic wspólnego i krytycznie ją oceniamy – mówi Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL, w rozmowie z TVN24.

Politycy koalicji rządzącej przekonują, że obecność 88-letniego Zycha może być wykorzystywana przez środowisko prezydenta do nadania uroczystości większej wiarygodności i jednocześnie pogłębienia podziałów politycznych.

– Idzie w roli listka figowego, żeby klaskać Święczkowskiemu i Boguckiemu, którzy razem z prezydentem próbują zablokować legalnie wybranym sędziom rozpoczęcie pracy w Trybunale Konstytucyjnym. To jest autoryzowanie bezprawia – ocenia nieoficjalnie jeden z parlamentarzystów.

Wśród ludowców pojawia się jednak przekonanie, że niewiele można w tej sprawie zrobić. – Zachowanie Józefa Zycha to dramat, ale nic nie możemy z tym zrobić – komentuje polityk PSL. – To starszy człowiek, bez realnego wpływu na politykę, ale symbolicznie stoi po niewłaściwej stronie – ocenia inny.

Polityk PSL na uroczystościach w TK. Tak się tłumaczy

Sam Józef Zych przedstawia sprawę zupełnie inaczej. – Chcę pokazać, czego oczekiwaliśmy od Trybunału, jacy powinni być sędziowie, jak sobie wyobrażaliśmy Trybunał, kiedy powstawała konstytucja w 1997 roku. To między innymi mój podpis widnieje pod jej oryginałem. Chcę też pokazać, co na ten temat mówił Jan Paweł II, z którym wielokrotnie rozmawiałem w okresie powstawania konstytucji – tłumaczy w rozmowie z TVN24.

Były marszałek Sejmu podkreśla, że jego zdaniem najważniejsza jest niezależność sędziów. – Swoją obecnością w piątek chcę podkreślić, że sędziowie muszą być niezależni i powinni kierować się wyłącznie konstytucją. Spór szkodzi Polsce i narodowi. Nigdy nie byłem człowiekiem, który miałby cokolwiek konfliktować. Jeśli w dyskusjach nie będzie ludzi, którzy pokażą prawdę, czego oczekiwano od Trybunału, to do niczego nie dojdziemy – dodaje.

KRS organizuje własne obchody jubileuszu TK

W tym samym czasie, zaledwie około dwóch kilometrów od siedziby TK, odbędzie się inne wydarzenie poświęcone 40-leciu instytucji. Konferencję organizuje Krajowa Rada Sądownictwa. Pojawią się na niej czterej byli prezesi Trybunału: Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki. Zaproszono również sędziów TK w stanie spoczynku, w tym prof. Ewę Łętowską i prof. Piotra Tuleję.

Jak ustaliło TVN24, w konferencji KRS wezmą udział także sędziowie TK wybrani przez Sejm w obecnej kadencji. Wśród nich znajdą się zarówno ci, którzy złożyli już ślubowanie przed prezydentem, jak i osoby, których Karol Nawrocki dotąd nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego.

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