TK na równi pochyłej? Konstytucjonalista o planie naprawczym. Mówi o konkretnych krokach

Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała raport „Trybunał Konstytucyjny – scenariusze przywracania praworządności”, którego autorem jest dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas. Ekspert w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” nakreślił kierunek proponowanych zmian.

Tak można uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Ekspert wskazał kierunek

„Trybunał Konstytucyjny jest dysfunkcjonalny organizacyjnie i orzeczniczo. Ustawodawca ma konstytucyjny obowiązek naprawy tej instytucji. Przy obecnej erozji ustrojowej jedynym sposobem skutecznego przywrócenia praworządności jest ingerencja konstytucyjna, która polegałaby na odbudowaniu Trybunału od podstaw” – twierdzi konstytucjonalista.

„Zmianie powinien ulec sposób wyboru sędziów, którzy byliby powoływani przez Sejm, Senat i prezydenta, czyli wszystkie konstytucyjne organy uczestniczące w procesie legislacyjnym. Dzięki temu skład TK byłby bardziej zróżnicowany i pluralistyczny. Wzmacniane byłyby także gwarancje apolityczności sędziów. Dotychczasowy skład TK powinien zostać przeniesiony w stan spoczynku” – czytamy dalej.

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? To ma kluczowe znaczenie

Dr Zalasiński zaznaczył, że realizacja resetu konstytucyjnego TK to trudne zadanie. „Dlatego projekty, zarówno ustawy konstytucyjnej, jak i ustawy o TK, powinny mieć charakter ekspercki i apolityczny. Kluczowe znaczenie mają otwarte i transparentne konsultacje z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, niezależnie od ich ewentualnych sympatii lub antypatii politycznych” – zaznaczył konstytucjonalista.

„Następnie projekty powinny zostać przedstawione środowiskom politycznym, w tym prezydentowi. Ostatnie zmiany na scenie politycznej, tj. rozpad PiS, dają cień szansy na zebranie większości konstytucyjnej wokół idei odbudowy TK. Bez porozumienia, TK może być bowiem politycznie »odzyskiwany« w cyklach 4-letniej kadencji parlamentarnej, a system kontroli konstytucyjności prawa stanie się fikcją. W przypadku zainteresowania tym scenariuszem, opracowanie projektów nie zajmie wiele czasu” – podsumował ekspert.

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