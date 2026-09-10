Milionowe straty przy przejęciu właściciela TVN. Paramount chce gwarancji finansowych

Grupa stanów USA oraz Amerykańska Gildia Scenarzystów złożyły pozwy blokujące przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Te pierwsze, na czele z Kalifornią, argumentują to zagrożeniem dla rynku dystrybucji filmów i programów telewizyjnych. Z kolei WGA obawia się ograniczenia konkurencji dla scenarzystów.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount. Jest wniosek o zabezpieczenie

Pozwy okazały się sporym problemem dla koncernu, który na przełomie lipca i sierpnia potwierdził, że nie zdąży przeprowadzić fuzji w optymalnym, zapowiadanym wcześniej terminie, czyli do końca września. Sąd federalny w Kalifornii zapowiedział, że pozwy zostaną wspólnie rozpatrzone w marcu 2027 roku.

Paramount Skydance podkreśla, że opóźnienie wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami. Dyrektor finansowy Dennis Cianelli wspomniał o umowie, według której przy niedokończonej fuzji, za każdy kwartał od października tego roku, koncern ma wypłacić po 25 centów za akcję, czyli 650 mln dolarów. Wyjaśniał przy tym, że opłata będzie konieczna tylko przy sfinalizowaniu przejęcia. Środki dla inwestorów koncern chce pozyskać z emisji nowych akcji.

Opóźnienia w połączeniu gigantów to także dodatkowe opłaty na rzecz instytucji, które udzieliły kredytu pomostowego. Mowa o koszcie 8-9 mln dolarów miesięcznie oraz dodatkowe opłacie za zobowiązanie w ramach kredytu pomostowego, która stanie się wymagalna w czerwcu 2027 roku. Cianelli podliczał więc, że łącznie mowa o około 190 mln dolarów dodatkowo, jeśli pojawią się opóźnienia i proces przeciągnie się poza czerwiec.

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Z tych powodów Paramount Skydance wystąpił do sądu z wnioskiem o zobowiązanie pozywających do wpłacenia zabezpieczenia finansowego w wysokości 1,88 mld dolarów, jeżeli ich roszczenia zostaną oddalone przez sąd. Koncern twierdzi, że do końca procesu wypłaci akcjonariuszom bezzwrotnie 1,3 mld dolarów.

W swoim wniosku gigant powołuje się na ustawę Claytona, czyli złożenia gwarancji, która ma zrekompensować Paramount spodziewaną szkodę, jeśli powództwo okaże się nieuzasadnione. Chodzi o wygraną Paramount Skydance przed sądem, która pokazałaby, że koncern niesłusznie został pozbawiony możliwości szybkiego połączenia z Warner Bros. Discovery.

Prawnicy Paramount podkreślali, że pozywające stany nie zakwestionowały spodziewanej szkody finansowej koncernu. Zarzucono im, że ignorują tę kwestię i przypomniano o uzyskaniu wymaganej zgody na fuzję od instytucji i organów z 69 krajów i obszarów gospodarczo-prawnych, w których działa Warner Bros. Discovery.

– Jeśli powodowie nalegają, by transakcja ta została wstrzymana na czas trwania postępowania sądowego, muszą pogodzić się z konsekwencjami finansowymi, jeśli ich pozew ostatecznie zostanie oddalony – stwierdzał rzecznik Paramount Skydance.

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