Piotr Niemczyk wyjdzie z aresztu. Sąd wstrzymał wykonanie kary

Piotr Niemczyk nie będzie musiał obecnie kontynuować odbywania zastępczej kary aresztu. W piątek po południu informację o decyzji sądu przekazał jego obrońca Jacek Dubois.

– Sąd wstrzymał wykonanie kary – poinformował adwokat. Decyzja zapadła po tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram skierowała kasację do Sądu Najwyższego. RPO domaga się uchylenia wyroku i uniewinnienia Niemczyka.

Piotr Niemczyk wyjdzie na wolność

Były działacz opozycji antykomunistycznej przebywał od wtorku w jednej z warszawskich placówek penitencjarnych. Miał odbyć 15 dni zastępczej kary aresztu. Po osadzeniu rozpoczął głodówkę.

Niemczyk został skazany za udział w proteście Ostatniego Pokolenia, do którego doszło w maju 2025 roku. Aktywiści zablokowali jeden ze stołecznych mostów, siadając na jezdni. Policja usunęła protestujących, a następnie skierowała do sądu wnioski o ukaranie blisko 30 osób.

W grudniu sąd rejonowy uznał uczestników protestu za winnych i wymierzył im kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Wśród 26 skazanych znaleźli się Piotr Niemczyk oraz lider Obywateli RP Paweł Kasprzak.

Obaj odmówili wykonania prac społecznych. W rezultacie sąd zamienił ich kary na 15 dni aresztu. Kasprzak odbył ją między 23 kwietnia a 8 maja, natomiast Niemczyk trafił do aresztu 8 września.

RPO złożyła kasację

W obronie skazanych wystąpiła grupa ponad 40 byłych działaczy opozycji z czasów PRL. Zaapelowali oni do RPO oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o wniesienie kasacji dotyczącej wszystkich 26 osób.

Pod apelem podpisali się między innymi Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Jacek Czaputowicz, Jerzy Stępień, Andrzej Seweryn i Jarosław Kurski. Sygnatariusze uznali wyrok oraz późniejsze działania wymiaru sprawiedliwości za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.

Sylwia Gregorczyk-Abram zdecydowała następnie o skierowaniu kasacji do Sądu Najwyższego. RPO argumentuje, że Piotr Niemczyk powinien zostać uniewinniony. Wstrzymanie wykonania kary oznacza, że nie będzie czekał na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w areszcie.

Niemczyk w okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. W latach 90. był między innymi zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.

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