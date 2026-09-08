Walczył o wolną Polskę, został aresztowany. Służby dopadły ikonę opozycji w PRL

Jak dowiadujemy się od dziennikarzy Onetu, we wtorek około 9 rano policja zatrzymała Piotra Niemczyka i doprowadziła go do aresztu. Były opozycjonista z czasów PRL spędzi za kratami 15 dni.

Piotr Niemczyk w areszcie? Nieoficjalne doniesienia

Niemczyk ma w ten sposób odpowiedzieć za protest Ostatniego Pokolenia z maja 2025 roku. Razem z innymi aktywistami blokował wówczas ruch, za co sąd skazał 26 osób na miesiąc ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Oprócz Niemczyka, na taką samą karę skazano także Pawła Kasprzaka. Obaj odmówili jej wykonania.

W reakcji na taką postawę, sąd zamienił karę ograniczenia wolności na 15 dni aresztu. Kasprzak odbył ją w okresie od 23 kwietnia do 8 maja w więzieniu w Siedlcach. Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że teraz za kraty trafił Niemczyk. Komenda Stołeczna Policji nie potwierdziła jednak medialnych doniesień.

Piotr Niemczyk za kratami. Paweł Kasprzak broni byłego opozycjonisty

Sytuację Niemczyka skomentował wspomniany wyżej Kasprzak. – O ile ja akurat zasłużyłem, bo rzeczywiście siedziałem na jezdni i blokowałem ruch, to w przypadku Piotra sytuacja była zupełnie inna. On stał z transparentem na chodniku. Doznał wcześniej skomplikowanego urazu nogi, więc bał się, że jak usiądzie, to zdrowotnie może się to dla niego źle skończyć. Mimo to został skazany za to, że blokował ruch i nie chciał zejść z jezdni. Co za absurd – zwracał uwagę.

Kasprzak oburzał się na jeszcze jedną kwestię. – Skandaliczne jest, że w tej sprawie zapadły wyroki nakazowe, co pozbawia obwinionych prawa do obrony. Poza tym, zgodnie z przepisami, sąd w tym trybie może orzec karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, a zamiana tego na karę pozbawienia wolności jest niezgodna z prawem – mówił.

Byli więźniowie polityczni wystosowali specjalny apel, w którym zwrócili się do ministra sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie Kasprzaka, Niemczyka i pozostałych 24 osób. Autorzy pisma zwracają uwagę, że takie działania wymiaru sprawiedliwości są nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.

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