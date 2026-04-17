Ostatnie Pokolenie kończy działalność. Aktywiści odtrąbili sukces

Grupa aktywistów Ostatnie Pokolenie poinformowała o zakończeniu swojej działalności. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele ruchu, że decyzja zapadła po dwóch latach intensywnych protestów i kampanii społecznych.

Jak przekazali członkowie organizacji, „była to inicjatywa o charakterze kampanii, której celem było wywarcie wpływu na politykę transportową i klimatyczną w Polsce”. Aktywiści uważają, że „ich kluczowe postulaty zostały zrealizowane lub są na dalekim etapie realizacji”.

Ostatnie Pokolenie: osiągnęliśmy sukces

W komunikacie Ostatniego Pokolenia wymieniono konkretne działania i decyzje władz, które zdaniem aktywistów mają być efektem ich działalności. Wśród nich znalazły się zapowiedzi miliardowych inwestycji w transport kolejowy oraz zwiększenie znaczenia transportu publicznego.

Aktywiści wskazali także, że ich postulaty znalazły odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych. Projekt ustawy określany jako „Lex Ostatnie Pokolenie” przeszedł pierwsze czytanie w sejmowej komisji infrastruktury i ma być dalej procedowany.

Oprócz tego Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wprowadzeniem zintegrowanego, ogólnopolskiego biletu na transport publiczny. Ostatnie Pokolenie zwraca także uwagę na współpracę ze środowiskami zawodowymi, w tym ze Związkiem Zawodowym Maszynistów.

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia zapowiadają powrót w innej formie

Przedstawiciele Ostatniego Pokolenia zaznaczają, że zakończenie działalności nie oznacza rezygnacji z zaangażowania w kwestie klimatyczne. Jak podkreślono w piśmie cytowanym przez redakcję naTemat, ruch przechodzi w etap analizy i przygotowania nowych form działania.

W wypowiedziach liderów organizacji wskazano, że mimo osiągnięcia celów kampanii, wyzwania związane z kryzysem klimatycznym pozostają aktualne. W związku z tym aktywiści nie wykluczają powrotu inicjatywy w innej formule.

