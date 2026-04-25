Polski internet oszalał. Łatwogang zebrał 70 milionów złotych

Początkowo nic nie wróżyło tak ogromnego sukcesu. Influencer Łatwogang (Patryk Garkowski) uruchomił stream, podczas którego rozpoczął zbiórkę dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Podczas trwającego maratonu na żywo przekroczył barierę 70 milionów złotych zebranych na cele charytatywne.

Od 500 tysięcy do 70 milionów złotych

Początkowy cel zbiórki wydawał się ambitny – 500 tysięcy złotych. Nikt nie spodziewał się, że ta kwota zostanie osiągnięta w mgnieniu oka, a finałowa suma wielokrotnie przebije najśmielsze oczekiwania.

Mechanizm akcji jest prosty, a zarazem ekstremalny: Łatwogang przez 9 dni bez przerwy słucha jednej piosenki. Utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, stał się hymnem walki o życie dzieci chorych na nowotwory.

Gwiazdy w małym mieszkaniu

Stream zamienił się w ogólnonarodowe wydarzenie, a skromne mieszkanie influencera odwiedziły najważniejsze postaci polskiego show-biznesu.

– Tu nie ma drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych maluchów – mówił wzruszony Łatwogang w rozmowie z TVN24.

Kto otworzył portfel? Rekordowe donacje

Sukces zbiórki to efekt tysięcy wpłat od widzów, ale też potężnych przelewów od celebrytów i biznesu. Na liście darczyńców widnieją kwoty opiewające na setki tysięcy złotych, które napędzają „spiralę pomagania”. Każdy próg finansowy witany jest przez tysiące widzów z euforią, jakiej polski YouTube jeszcze nie widział.

Czytaj też:

Kim jest Łatwogang?

Patryk Garkowski to obecnie jeden z najpotężniejszych głosów młodego pokolenia w sieci. Jego zasięgi budzą podziw:

TikTok: 2,6 mln obserwujących

Instagram: 1 mln obserwujących

YouTube: 745 tys. subskrybentów

Wielki finał dziewięciodniowego maratonu zaplanowano na niedzielę. Wszystko wskazuje na to, że kwota 70 milionów złotych to wciąż nie jest ostatnie słowo polskiego internetu.

Podczas transmisji zapoczątkowany został trend golenia głów na znak łączenia się z osobami chorymi na raka. Gwiazdy, które ogoliły głowę to m.in.: Julia „Maffashion” Kuczyńska, Katarzyna Paciorek (Kasix), Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Michał Pol, Sylwester Wardęga, Bedoes 2115.

Łatwogang o 22:22 zebrał 70 milionów złotych.

Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters