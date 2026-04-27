Zbiórka Łatwoganga zrobiła wrażenie na Owsiaku. „Niewyobrażalna suma”

Prezes wspomnianej fundacji Jerzy „Jurek” Owsiak zabrał głos ws. wyczynu 23-letniego youtuber, tiktokera i instagramera. Olbrzymia kwota, która przekazana zostanie na walkę dzieci z rakiem, zebrana została w dniach 17-26 kwietnia. Zbiórkę podczas transmisji na żywo wsparły znane osobistości – m.in. sportowcy (piłkarz Robert Lewandowski, były skoczek narciarski – Adam Małysz) czy artyści (wokalistka Katarzyna Nosowska i Roksana Węgiel, aktor Cezary Pazura). Niektóre gwiazdy postanowiły ogolić sobie głowy w geście solidarności – wśród nich znalazła się m.in. blogerka Maffashion (Julia Kuczyńska).

Szef WOŚP pogratulował Łatwogangowi zebrania ponad 250 mln. – Niewyobrażalna suma – mówi w trakcie filmu, który udostępniony został na platformie Facebook. – Niech to będzie także nauka dla wszystkich tych, którzy dzisiaj organizują jakiekolwiek zbiórki. My, przez 34 lata, robimy je w podobny sposób, to wy pokazujecie, że trzeba robić to inaczej – stwierdził.

„Polacy pokazali, że robią rzeczy niesamowite”

Owsiak wspomniał przy okazji pierwszą zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzed 34 lat. Ile udało się zebrać wówczas fundacji? – Na dzisiejsze pieniądze byłoby to nieco ponad 3,7 mln zł, ale ile było szczęścia, radości, fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzisiejszy dzień dla organizatorów, myślę że jest takim samym dniem. (...) Wtedy, 34 lata temu, Polacy byli z nami niesamowicie [zaangażowani w pomoc – red.] podczas bardzo zimowego dnia. Dzisiaj, podczas kwietniowego, Polacy także pokazali, że robią rzeczy niesamowite – podsumował.

Prezes WOŚP pochwalił też pomysł całej ekipy (w tym m.in. Bedoesa 2115), by dzień 26 kwietnia każdego roku poświęcony był onkologii dziecięcej. – Super pomysł, żeby to nie uciekło, żeby to powielać – ocenił Owsiak. Co ciekawe, do sprawy tej odnosił się również marszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty. – Dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś musi to przeprowadzić, zwróci się do organizatorów w tej sprawie – zapowiadał na antenie stacji TVN24.

Łatwogang zebrał 250 mln. Podczas 34. Finału na WOŚP Polacy wpłacili prawie 263,5 mln

Warto przy okazji wspomnieć, że podczas wszystkich 34. akcji WOŚP (w tym głównie w trakcie Finałów) zebrał łącznie blisko 2,6 mld PLN. Podczas 34. Finału Polacy wpłacili na fundację niecałe 263,5 mln zł.

Według niektórych wyliczeń wynik akcji charytatywnej Łatwogang jest niedoszacowany, a biorąc pod uwagę fakt, że kolejne kwoty wciąż wpłacane są do puszki otwartej m.in. na platformie SiePomaga, ostateczna kwota może zbliżyć się do 300 mln.

Czytaj też:

Łatwogang zakończył stream. Rekordowa zbiórka i mocny apel w finaleCzytaj też:

Jedna piosenka, miliony serc i rekordowa pomoc