Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie. Padły ważne słowa

Piotr „Łatwogang” Garkowski uruchomił charytatywny stream, podczas którego zbierano pieniądze na Fundację Cancer Fighters, zajmującą się osobami chorymi na nowotwór. Przez dziewięć dni zebrano ponad 251 mln zł. W czasie nieprzerywanej transmisji był odtwarzany utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i podopieczną fundacji 11-letnią Maję.

Rekordowa zbiórka na walkę z rakiem. Łatwogang i Bedoes wydali oświadczenie

„Piszemy do Was, Kochani, ponieważ jest kilka ważnych spraw, do których chcielibyśmy się odnieść. W pierwszej kolejności – dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj” – napisali Łatwogang i Bedoes w wydanym oświadczeniu.

„Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie — nigdy" — zapewnili.

W dalszej części oświadczenia Bedoes i Łatwogang zwrócili się do mediów, aby nagłaśniały zbiórkę, a jednocześnie podnosiły świadomość, że rak to nie wyrok. Podkreślili również, że nie przyjmują żadnych orderów za zasługi, a takie powinny być przyznawane pracownikom służby zdrowia. Zaapelowali raz jeszcze, aby 26 kwietnia został ustanowiony dniem walki z rakiem.

„Na koniec – mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w Internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem i tworzenie płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę" – czytamy.

Czytaj też:

Ponad 250 mln zł dla chorych na raka. Fundacja Cancer Fighters zapowiada, jak wyda pieniądzeCzytaj też:

Zbiórka Łatwoganga zrobiła wrażenie na Owsiaku. „Niewyobrażalna suma”