Polityk Konfederacji uderzył w lidera WOŚP. Zareagował znany jezuita

„Nie dziwi mnie dzisiejsza reakcja Owsiaka. On wie, że zbiórka łatwoganga zniszczyła jego monopol na dobroczynność. Więcej. Łatwogang zrobił to bez tego, z czym Owsiak nie mógłby się obyć – bez pomocy wielkich mediów, banków i całego aparatu państwa. I to Owsiaka boli najbardziej” – napisał w poniedziałek 27 kwietnia w mediach społecznościowych Konrad Berkowicz.

„Rzecz w tym, że Jurek nigdy nie twierdził, że ma monopol. Dobroczynność może robić każdy. Zapraszamy, Pan może wyjść z pozycji nieustannego hejtu do działania. Zapewniam, to daje frajdę” – odpowiedział mu jezuita Grzegorz Kramer. Polityk Konfederacji wcześniej zamieścił kilka krytycznych wpisów pod adresem WOŚP. Zestawił m.in. porównanie, że Łatwogang zebrał 250 milionów złotych w kawalerce, przy kwocie wyniku 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 263 mln zł.

Konrad Berkowicz porównał Jerzego Owsiaka i Łatwogang. Grzegorz Kramer broni lidera WOŚP

„Można zebrać ponad 150 baniek bez robienia z siebie klauna, angażowania aparatu państwa, pchania się do polityki, pozywania ludzi za komentarze i wyzywania ludzi na Woodstockach? Można” – komentował w niedzielę Berkowicz. Dodał do tego zdjęcie Owsiaka, wstawiając emotikonkę z mrugającą buźką, że fotografia jest „niepowiązana”. Kramer z kolei w swoich wpisach deklarował, że „jest dumny” zarówno z lidera WOŚP, jak i Piotra Garkowskiego.

Jezuita przypominał również, że przy okazji zbiórki promowanej przez Łatwoganga nie widział cytatów z Pisma Świętego o tym, aby „nie trąbić, kiedy daje się jałmużnę”. Takie wpisy pojawiały się za to w kontekście Owsiaka i finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W lidera WOŚP przy okazji zbiórki na chore dzieci uderzali także Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, czy Joanna Lichocka z PiS.

Czytaj też:

Ekspert z rezerwą ws. Łatwoganga. „Owsiak prędko nie wychowa dublera”Czytaj też:

Łatwogang z apelem tuż przed końcem transmisji. Jest reakcja Czarzastego