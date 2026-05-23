Polka zaginęła w Nicei. Nie ma kontaktu także z jej partnerem

Monika Brzezińska 18 lutego wyjechała z Holandii do Nicei. Stamtąd kontaktowała się jeszcze z rodziną. Ostatni kontakt nawiązała jednak 5 maja i od tej pory ślad po niej zaginął.

Nicea. Zaginęła Monika Brzezińska

Kobiety poszukuje Komenda Miejska Policji w Płocku. Funkcjonariusze podali jej rysopis: 172 centymetry wzrostu, średnia postura, blond włosy do ramion i niebieskie oczy. Znakiem charakterystycznym zaginionej jest wytatuowane na lewym nadgarstku imię „Kinga”. 44-latka ma też blizny na lewym przedramieniu, wyglądające jak cięcia.

Na jednej z grup Polaków mieszkających w Nicei wpis poświęcony Monice Brzezińskiej zamieściła jej córka. Dziewczyna przekazała tam, że jej matka w momencie ostatniego kontaktu miała przebywać w tym mieście ze swoim partnerem. Rodzina zaginionej nie może skontaktować się także z tym mężczyzną. Wiadomo, że Monika po raz ostatni aktywna w mediach społecznościowych była 12 maja.

Policja w Płocku prosi każdego, kto widział zaginioną kobietę lub wie, gdzie przebywa, by skontaktował się ze służbami pod numerem 47 705 16 00 lub 47 705 16 01. Można zadzwonić też na jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112.

Czytaj też:

Koniec poszukiwań 12-letniej Eli. Pilny komunikat policjiCzytaj też:

Zagadka zaginięcia 33-latki na Majorce. Bliscy wskazują, która data może być przełomowa