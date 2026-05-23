Koniec poszukiwań 12-letniej Eli. Pilny komunikat policji

Poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa trwały od czwartku 21 maja. Dziewczynka po spotkaniu ze znajomymi wsiadła do autobusu miejskiego i nie wróciła do domu.

Kraków. Poszukiwania 12-letniej Eli. Policja komentuje

Akcja służb od początku koncentrowała się w rejonie Lasu Wolskiego. To właśnie tam kamery monitoringu zarejestrowały nastolatkę po raz ostatni. 12-latka znajdowała się w okolicach wejścia do krakowskiego ogrodu zoologicznego. Z tego samego obszaru pochodził również ostatni sygnał logowania jej telefonu komórkowego.

Po informacjach, że dziewczynka mogła szukać schronienia, w nocy z piątku na sobotę 23 maja funkcjonariusze sprawdzili także kilkadziesiąt pustostanów. Ostatecznie podjęto decyzję o rozszerzeniu działań na teren całego Krakowa i powiatu krakowskiego.

W akcję zaangażowano kilkuset policjantów, strażaków, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, grupy poszukiwawcze oraz psy tropiące. Poszukiwania prowadzono w ramach pierwszej kategorii, stosowanej w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej.

Tragiczne wieści z Krakowa. Nie żyje poszukiwana 12-latka

Przełom nastąpił w sobotę około godziny 11:20. – To właśnie wtedy jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach, krakowski strażnik miejski, znalazł ciało młodej osoby w terenie bardzo trudno dostępnym. Cały czas mówimy o terenie Lasu Wolskiego – powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na miejscu pracują prokurator oraz grupa oględzinowa. Teren został zabezpieczony, a śledczy prowadzą czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci dziewczynki.

Policja poinformowała, że odnalezione ciało może należeć do zaginionej 12-latki, jednak formalna identyfikacja wciąż trwa. – Ubiór i rysopis są tożsame, niemniej jednak trwają czynności identyfikacyjne – wyjaśniła Katarzyna Cisło.

Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. – Wstępne oględziny wskazują, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nigdy nie można tego wykluczyć. Ostateczne odpowiedzi przyniosą dopiero szczegółowe badania oraz sekcja zwłok – powiedziała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Po odnalezieniu ciała policja zakończyła akcję poszukiwawczą. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury ma ustalić dokładny przebieg zdarzeń i okoliczności śmierci dziewczynki.

