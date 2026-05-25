Kraków bez prezydenta. Kto rządzi miastem i jak długo? „Nastąpił kryzys”

Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, że Aleksander Miszalski nie zasługuje na drugą szansę i nie będzie dłużej rządził ich miastem.

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa okazało się ważne i rozstrzygające – poinformowała Miejska Komisja ds. Referendum. Za odwołaniem prezydenta miasta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko było 3 631 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 29,99 proc.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku Rady Miasta Krakowa. Frekwencja wyniosła 29,97 proc., co oznacza, że wynik głosowania nie jest wiążący. Za odwołaniem Rady Miasta zagłosowało 168 010 osób, a przeciwko było 6 713.

Kraków nie chce Miszalskiego. Kto będzie rządził miastem?

Z chwilą ogłoszenia powyższych wyników w Dzienniku Ustaw, prezydent Miszalski i jego zastępcy tracą stanowiska. Od tego momentu pracami urzędu kieruje sekretarz miasta Antoni Fryczek. Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej urzędnik uspokajał mieszkańców i zapewniał, że wszystko w Krkaowie działa bez zmian.

— Wszelkie upoważnienia pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, dowód osobisty — uzyska. Z tego punktu widzenia nic się nie dzieje — podkreślał. Jednocześnie zgodził się ze stwierdzeniem, że obecny czas jest dla urzędników „szczególny”.

Kiedy nowe władze Krakowa?

— Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, który będzie pełnić funkcję prezydenta — informował Fryczek. — Nie mamy wskazanego terminu w dniach, mamy nadzieję, że pan premier wyznaczy tę osobę bez zbędnej zwłoki – dodawał. — Nie dzieje się nic ponad miarę dziwnego. Umowy są kontynuowane, nie ma żadnych obaw o wewnętrzne funkcjonowanie urzędu – powtarzał.

Dopytywany o wyznaczenie nowej osoby, która pełni obowiązki prezydenta, przywołał odpowiednie przepisy. — Termin to 90 dni od dnia publikacji wyników referendum. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów. W oparciu o dane z poprzednich wyborów to koszt ok. 8 mln – mówił.

— Nastąpił kryzys, tym kryzysem wspólnymi siłami zarządzimy tak, by mieszkańcy go w ogóle nie odczuli – podsumował swoje wystąpienie.

