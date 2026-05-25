Referendum w Krakowie. Jest decyzja ws. Miszalskiego. Mamy oficjalne wyniki

W niedzielę 24 maja w Krakowie zostało przeprowadzone referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Aby wyniki były wiążące, w głosowaniu dotyczącym losów prezydenta musiało wziąć udział co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (26,98 proc. uprawnionych), czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792 (30,59 proc.).

Referendum w Krakowie. Oficjalne wyniki głosowania. Miszalski odwołany

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa okazało się ważne i rozstrzygające – poinformowała Miejska Komisja ds. Referendum. Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem prezydenta miasta. Frekwencja wyniosła 29,99 proc.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku Rady Miasta Krakowa. Frekwencja wyniosła 29,97 proc., co oznacza, że wynik głosowania nie jest wiążący.

Więcej informacji wkrótce.

To pogrążyło Aleksandra Miszalskiego. Wyniki sondażu

W badaniu late poll, które przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza i Stan360 dla Polsat News, zapytano głosujących o to, który temat w największym stopniu przekonał ich do wzięcia udziału w referendum. Ankietowani wskazywali następujące odpowiedzi:

wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (28,3 proc.),

poziom zadłużenia miasta (22 proc.),

sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm (14,3 proc.),

rosnące koszty życia w mieście (10,5 proc.),

ogólna ocena kierunku rozwoju miasta (9,7 proc.),

podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej (8,9 proc.),

niespełnione obietnice wyborcze (2,5 proc.),

coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy (2,1 proc.),

rozczarowanie tempem zmian w Krakowie (1,7 proc.).

Czytaj też:

Zaskakujący ruch Dudy po referendum? „Po co miałby się narażać na niemal pewną porażkę”Czytaj też:

Prezydent Krakowa przerwał milczenie po referendum. „Przyjmuję decyzję z szacunkiem”