Wrze po referendum w Krakowie. „Nokaut”, „Tusk powinien dziś uważnie patrzeć”

W niedzielę 24 maja mieszka Krakowianie decydowali w referendum o losie swojego prezydenta. Wyniki exit poll wskazywały, że Aleksander Miszalski nie dostał drugiej szansy i został odwołany.

Miszalski odwołany z Krakowa? PiS Triumfuje

Za skróceniem jego kadencji opowiedziało się aż 97,8 proc. głosujących, ponieważ zwolennicy polityka – zgodnie z jego prośbą – nie wzięli udziału w referendum. Wygląda jednak na to, że plan Miszalskiego się nie powiódł i kryterium minimalnej frekwencji zostało spełnione, przez co głosowanie będzie ważne. Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną w poniedziałek 25 maja.

Łatwo domyślić się, jaki jest ton komentarzy opozycji na X. Prezes PiS Jarosław Kaczyński gratulował Krakowianom, którzy w jego ocenie „nie dali się zastraszyć”. „Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust! Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne! Dlatego Krakowianie pokazali im czerwoną kartkę” – pisał.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, podobnie jak wielu innych polityków tej partii, zwracał uwagę na osobę Donalda Tuska. „Głupia władza sprawowana dla pieniędzy i kolesi została przez mieszkańców Krakowa usunięta. Tak się kończy jak nie słucha się Polaków. Tusku, Ty będziesz następny” – zapowiadał.

Mentzen i Zandberg o przegranej prezydenta KO w Krakowie

Pesymistyczne wnioski dla Tuska wyciągali jednak nie tylko przedstawiciele PiS. „Dzisiaj Miszalski, za rok Tusk!” – zapowiadał Sławomir Mentzen, lider Konfederacji. „Zaczyna się” – komentował lider Razem Adrian Zandberg pod wpisem Aleksandry Owcy, obiecującym mieszkańcom Krakowa lepszy wybór. „Nie będziemy skazani na kolesiostwo KO albo Konfederację i jej sojuszników” – pisała radna miasta Krakowa.

„Jak Miszalski Krakowianom, tak Krakowianie Miszalskiemu” – podsumował były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. „Wystartuję w wyborach na prezydenta Krakowa i przedstawię kandydatów do rady miasta. Stolica Małopolski zasługuje na normalność oraz uczciwe zarządzanie bez poleceń partyjnych baronów” – podkreślał skonfliktowany z PiS polityk.

Kraków. Jacek Majchrowski uważa wynik referendum za niesprawiedliwy

Poprzednik Miszalskiego, Jacek Majchrowski, krytykował otoczenie polityka. – Według mnie należało dać szansę Miszalskiemu, by dokończył kadencję. Niestety miał fatalnych współpracowników, zwłaszcza tych, którzy odpowiadali za jego wizerunek – oceniał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Uważam, że to fatalny wynik. Nie ma żadnych elementów, aby postawić zarzuty Panu Miszalskiemu. Nie zdarzyło się nic takiego, co by go dyskwalifikowało – dodawał w rozmowie z portalem LoveKraków.pl. Krytykował decyzję o wycofaniu się z podniesienia ceny biletów komunikacji miejskiej. – Jak się po kilku głosach z tego wycofuje, to znaczy, że się podjęło fatalną decyzję – stwierdzał.

Miszalski z czerwoną kartką. „Za przeciętność”

Waldemar Buda z PiS pisał o „nokaucie”, wskazując na wyniki exit poll. „Donald Tusk powinien dziś uważnie patrzeć na to, co wydarzyło się w tym mieście” – podkreślał Mariusz Błaszczak, piszący też o „czerwonej kartce” dla władzy, która „przestała słuchać ludzi”. Tego samego określenia użył były premier Mateusz Morawiecki.

„Mieszkańcy Krakowa pokazali, że czerwona kartka w polityce należy się nie tylko za czyste zło, ale też za przeciętność w dobie wielkich wyzwań, które przed nami stoją. Dziś Kraków, jutro cała Polska. Walczymy” – podsumował.

