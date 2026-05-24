Niespodziewany finał referendum w Krakowie. Tak zareagował Pałac Prezydencki

„Wstydem dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa był wybór człowieka zdolnego do tego, aby na czole malować sobie wulgarne hasła.

Dobrze, że po dwóch latach ten sam (choć już trochę inny) Kraków skorygował ten błąd.

Wstydem było popieranie tego człowieka przez część krakowskich celebrytów. Zwykli ludzie mieli więcej w sobie mądrości, godności i chęci dbania o swoje miasto. I to oni zdecydowali. Brawo, gratulacje! Demokracja przemówiła” – napisał w mediach społecznościowych Marcin Przydacz.

To reakcja na pierwsze, sondażowe wyniki referendum w Krakowie.

Z badania exit poll, które na zlecenie Polsat News oraz Stan360 przygotowała Ogólnopolska Grupa Badawcza wynika, że frekwencja wyniosła 33,4 proc. co oznacza, że rezultat głosowań będzie wiążący. Próg ważności dla odwołania prezydenta wynosi 26,98 proc., a dla odwołania rady miasta 30,59 proc.

Za odwołaniem prezydenta Krakowa opowiedziało się 97,8 proc. głosujących. Przeciwko opowiedziało się 2,2 proc. głosujących. Z kolei za rezygnacją rady miasta głosowało 96 proc.

