Donald Tusk wskaże komisarza dla Krakowa. W grze dwa znane nazwiska

Po referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, rozpoczęły się spekulacje dotyczące osoby komisarza miasta. Zgodnie z przepisami premiera obowiązuje siedmiodniowy termin na wskazanie osoby, która tymczasowo przejmie zarządzanie samorządem do czasu przedterminowych wyborów.

Według nieoficjalnych informacji najczęściej wymieniane są dwa nazwiska: Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf. Ostateczną decyzję ma podjąć premier Donald Tusk.

On może być następcą Miszalskiego

Jednym z głównych kandydatów jest Stanisław Kracik, obecny wiceprezydent Krakowa. To doświadczony samorządowiec i były wojewoda małopolski, który przez lata kierował Niepołomicami. W przeszłości był także posłem oraz kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.

Kracik od 2024 roku pełni funkcję zastępcy Aleksandra Miszalskiego. Jego kandydatura byłaby więc sygnałem kontynuacji obecnego układu w magistracie.

Piotr Kempf drugim faworytem

Drugim nazwiskiem pojawiającym się w politycznych kuluarach jest Piotr Kempf. Obecny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie związany jest z PSL. Wcześniej kierował Zarządem Zieleni Miejskiej i pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kempf uchodzi za osobę dobrze znającą administrację i kwestie miejskiej infrastruktury. Jego nominacja mogłaby oznaczać próbę bardziej technokratycznego zarządzania miastem w okresie przejściowym.

Katastrofa Miszalskiego

Niedzielne referendum okazało się ważne dzięki frekwencji wynoszącej 29,99 proc. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tys. mieszkańców. Przeciw było niespełna 4 tys. osób.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa powinny odbyć się w ciągu 90 dni. Do tego czasu miastem pokieruje wyznaczony przez premiera komisarz.

