Donald Tusk wskaże komisarza dla Krakowa. W grze dwa znane nazwiska

Po referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, rozpoczęły się spekulacje dotyczące osoby komisarza miasta. Zgodnie z przepisami premiera obowiązuje siedmiodniowy termin na wskazanie osoby, która tymczasowo przejmie zarządzanie samorządem do czasu przedterminowych wyborów.

Według nieoficjalnych informacji najczęściej wymieniane są dwa nazwiska. Są to Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf. Ostateczną decyzję ma podjąć premier Donald Tusk.

Stanisław Kracik wraca do gry? Oto nowy kandydat na prezydenta Krakowa

Jednym z głównych kandydatów jest Stanisław Kracik, obecny wiceprezydent Krakowa. To doświadczony samorządowiec i były wojewoda małopolski, który przez lata kierował Niepołomicami. W przeszłości był także posłem oraz kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.

Kracik od 2024 roku pełni funkcję zastępcy Aleksandra Miszalskiego. Jego kandydatura byłaby więc sygnałem kontynuacji obecnego układu w magistracie.

Piotr Kempf drugim faworytem na prezydenta Krakowa

Drugim nazwiskiem pojawiającym się w politycznych rozmowach jest Piotr Kempf. Obecny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie związany jest z PSL. Wcześniej kierował Zarządem Zieleni Miejskiej i pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kempf uchodzi za osobę dobrze znającą administrację i kwestie miejskiej infrastruktury. Jego nominacja mogłaby oznaczać próbę bardziej technokratycznego zarządzania miastem w okresie przejściowym.

Referendum zakończyło krótką kadencję Miszalskiego

Niedzielne referendum okazało się ważne dzięki frekwencji wynoszącej 29,99 proc. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tys. mieszkańców. Przeciw było niespełna 4 tys. osób.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa powinny odbyć się w ciągu 90 dni. Do tego czasu miastem pokieruje wyznaczony przez premiera komisarz.

Miszalski nie był pierwszy. O klęsce byłego ministra mówiła cała Polska

