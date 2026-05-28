Wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Są ranni, jedna osoba w stanie ciężkim

W czwartek 28 maja na lokalnej drodze, która łączy miejscowości Studnica i Czertyń (województwo zachodniopomorskie), doszło do wypadku. Jak podaje rmf24.pl, ciężarówka transportująca żołnierzy USA na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze.

Wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Najnowsze informacje

Mjr Tomasz Zygmunt, oficer prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, poinformował, że w wyniku zdarzenia zostało poszkodowanych osiem osób. Jedna jest w stanie ciężkim i została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gryficach.

– Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, na ławkach. Pojazd prawym kołem zahaczył pobocze i przewrócił się na bok – poinformował mjr Zygmunt. Na miejsce wysłano pięć zespołów ratownictwa medycznego.

Kolejne informacje przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak poinformowała, do szpitala zostało przewiezionych sześciu poszkodowanych, a ich stan określa się jako stabilny. Jeden z poszkodowanych został na miejscu, ponieważ nie wyraził zgody na transport karetką do szpitala.

Nieostrożność kierowcy przyczyną wypadku? Będą przesłuchania

Postępowanie Żandarmerii nadzoruje wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Przesłuchani zostaną świadkowie, w tym m.in. żołnierz, który siedział przy kierowcy, w szoferce. Mjr Tomasz Zygmunt przekazał, że prawdopodobnie przyczyną zdarzenia była nieostrożność kierowcy. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, panowały dobre warunki pogodowe.

