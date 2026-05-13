Bezzałogowiec odnaleziony przez służby na Podkarpaciu. ŻW ujawniła szczegóły

Przedstawiciel ŻW na antenie stacji Polsat News poinformował, że bezzałogowiec został odnaleziony wczoraj rano (we wtorek – 12 maja). Dokładnie w rejonie miejscowości Bachów.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że został on wytworzony przy użyciu drukarki 3D (druk przestrzenny). Nie wiadomo jeszcze w tym momencie, czy jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego – powiedział podczas serwisu informacyjnego „Nowy Dzień” rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz.

Bezzałogowiec został wczoraj zabezpieczony.

Podkarpacie. Żandarmeria Wojskowa ujawniła bezzałogowca w rejonie Przemyśla, na terenie m. Bachus. Są nowe informacje

Z informacji, które przekazał przedstawiciel ŻW, wynika, iż bezzałogowiec został odkryty na terenie lesistym – z dala od zabudowań. O znalezisku dowiedział się wydział ŻW w Rzeszowie, który niezwłocznie udał się we wskazane miejsce.

Jest to niewielkich rozmiarów płatowiec (czyli statek powietrzny, który utrzymuje się w locie dzięki siłom nośnym wytwarzanym przez skrzydła).