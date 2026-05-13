Strzelanina w Lubinie, są ofiary. Komunikat prokuratury

Dzisiejszej nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie doszło do strzelaniny, która miała tragiczne skutki. Jak podaje portal lubin.pl, nie żyje dwóch mężczyzn, trzeci trafił do szpitala. Na miejscu działania prowadzą policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdziła, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów.

Więcej informacji wkrótce.