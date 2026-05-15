Kaczyński o interwencji policji w domu prezesa TV Republika. „Najbardziej boją się prawdy”

„Najbardziej boją się prawdy. Systematycznie uderzają w filary demokracji: wolność i niezależność. Dzisiaj na celowniku znalazły się media demaskujące obłudę i kłamstwa ich rządu. Chcą zastraszyć! Chcą zniszczyć! Odpowiedzią musi być jedność opozycji” – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński. Wpis lidera PiS dotyczy sytuacji, która miała miejsce w domu Tomasza Sakiewicza.

Prezes TV Republika wydał nowe oświadczenie. „Dzisiaj policja siłą wtargnęła do mojego domu-biura w Warszawie, od lat prowadzę tam swoją firmę. Poturbowali i skuli asystentkę” – przekonywał Sakiewicz. Podkreślił, że kobieta „miała wyraźne obrażenia ciała”. Zdaniem szefa Telewizji Republika „władza wykorzystuje do napadów na stację osoby stwarzające terrorystyczne zagrożenie”.

Nowy komunikat Sakiewicza ws. interwencji policji. „Wzywam wszystkich do obywatelskiego oporu”

„RCB, zamiast przekazać zainteresowanym informacje o możliwym ataku, rozsyła przypadkowym osobom maila z moim nazwiskiem o zagrożeniu jako przykład czegoś o niskiej skali niebezpieczeństwa. Na podstawie tego niskiego zagrożenia siłą wchodzą do naszych domów. To atak na podstawowe prawa człowieka. Wzywam wszystkich do obywatelskiego oporu, wzywam do solidarności” – napisał Sakiewicz.

Nowy komunikat zamieściła również Policja Warszawa. Jak zaznaczono „w ostatnim czasie do różnych instytucji, firm oraz podmiotów działających na terenie Warszawy kierowane są informacje dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dla określonych obiektów lub zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”. Policja kontynuowała, że „każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia podlega niezwłocznej analizie i weryfikacji”. Wspomniano, że jedna z interwencji miała miejsce przy ul. Wiktorskiej.

Funkcjonariusze przekazali nowe fakty ws. działań w domu prezesa TV Republika

„Przekazany Policji sygnał dotyczył realnego zagrożenia życia. Wiadomość taka została najpierw przesłana poprzez internet do biura Rzecznika Praw Dziecka, a następnie przekierowana do Policji. Dziecko lub osoba podająca się za dziecko informowała, że w jednym z mieszkań znajduje się osoba wymagająca natychmiastowej pomocy. Nasza reakcja była zdecydowana, ale jednocześnie w pełni adekwatna do możliwego zagrożenia” – brzmi fragment stanowiska policji w Warszawie.

„Na miejsce został skierowany niezwłocznie policyjny patrol, a funkcjonariusze, mając na względzie bardzo istotny w takich sytuacjach upływ czasu, zdecydowali o wejściu do mieszkania, w którym miała się znajdować się osoba w kryzysie emocjonalnym” – dodano. Policja przypomniała, że przekazywanie fałszywych informacji o zagrożeniu jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną. Podsumowała, że próbuje ustalić i zidentyfikować osoby odpowiedzialne za wysyłanie wiadomości.

Konferencja policji o interwencji w domu Sakiewicza

Komenda Rejonowej Policji Warszawa II na konferencji prasowej podała, że służby dostały informację o tym, dziecko chce popełnić samobójstwo w toalecie. Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski bagatelizował sprawę braku naszywek z nazwiskami na mundurach, zwracając uwagę na okoliczności interwencji.

