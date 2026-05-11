W programie na żywo uderzyła się w głowę. Poseł dusił się ze śmiechu

Tomasz Sakiewicz ogłosił na antenie swojej stacji, że spodziewa się wejścia służb do siedziby TV Republika. Sugerował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratura mogą chcieć zabezpieczyć sprzęt i dokumenty redakcji w związku z ogłoszeniem nazwiska Zbigniewa Ziobry jako korespondenta telewizji w USA.

W TV Republika przygotowywano się na „nalot służb”

Nikomu nie trzeba przypominać, że były minister sprawiedliwości i obecny poseł PiS to osoba poszukiwana przez polską prokuraturę. Śledczy chcą przedstawić Ziobrze liczne zarzuty w związku ze śledztwem, dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Narracja Sakiewicza o spodziewanym nalocie służb wydaje się mimo wszystko nieco teatralna. Wrażenie to podkreślają zwłaszcza podejmowane przez stację kroki, mające „zabezpieczyć” telewizję przed „nalotem służb”.

W programie na żywo w TV Republika pokazywano, jak jeden z pracowników spuszcza rolowaną bramę przed ruchomymi schodami, prowadzącymi do redakcji. Na czerwonym pasku informowano też o tej niezwykłej sytuacji. „Groźby Żurka — Republika wzmacnia procedury bezpieczeństwa” – mogli przeczytać widzowie. Bramę co chwilę podnoszono, by wpuścić kolejnych gości i pracowników, po czym opuszczano: czasem całkiem, czasem tylko do połowy.

Bolesna wpadka w TV Republika. Poseł Konfederacji pękał ze śmiechu

Na tym jednak się nie skończyło. Około godziny 12:30 w trakcie programu Adriana Klarenbacha doszło do wypadku. Niespodziewająca się przeszkody pracownica telewizji uderzyła głową w opuszczoną do połowy bramę i upadła. Niezwykle rozbawiło to obecnego w telewizyjnym studio posła Konfederacji Michała Połuboczka. Mężczyzna nie mógł złapać powietrza ze śmiechu i pokazywał palcem na ekran, by inni politycy też mogli zobaczyć upokarzającą wpadkę.

