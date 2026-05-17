Brutalnie pobity 13-latek nie żyje. Policja zatrzymała czterech mężczyzn

Do tragedii doszło w sobotni wieczór nad jeziorem w miejscowości Arklity, położonej w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Według ustaleń śledczych, między dwoma grupami osób wywiązała się bójka.

Jak ustalił reporter RMF FM, 13-letni chłopiec podczas awantury miał zostać uderzony w głowę. Cios był tak silny, że nie udało się go uratować.

Zatrzymano czterech mężczyzn

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Funkcjonariusze sprawdzili również ich stan trzeźwości.

– Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w organizmie – powiedziała RMF aspirant sztabowa Ewelina Piaścik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Nie żyje 13-latek. Będzie sekcja zwłok

Policja podkreśla, że udział zatrzymanych w zdarzeniu i okoliczności śmierci nastolatka są teraz analizowane przez śledczych. Ruszyło postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie.

Zaplanowano również sekcję zwłok 13-latka, która ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci chłopca.

