Grupy pseudokibiców starły się na hotelowym korytarzu. Najmłodsi mają po 16 lat

Dwie grupy pseudokibiców wpadły na ten sam pomysł i w sylwestra wynajęły hotelowe pokoje w okolicach Rzeszowa. Młodzi ludzie nie doczekali jednak północy i na swoje nieszczęście spotkali się w korytarzu obiektu.

Bójka w sylwestrową noc. Starli się kibole Resovii i Stali Rzeszów

Jak donosi RMF FM, sympatycy rywalizujących ze sobą Stali i Resovii Rzeszów pokłócili się i wszczęli bójkę na terenie hotelu. W wyniku gwałtownego starcia, jedna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami głowy, a obsługa zadzwoniła po policję.

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia zatrzymali czterech uczestników sylwestrowych wydarzeń. W kolejnych dniach udało im się odnaleźć dziesięciu następnych. Jak się okazało, były to osoby w wieku od 16 do 23 lat.

Dziesięciu pełnoletnich pseudokibiców usłyszało zarzuty udziału w bójce, która zagrażała niebezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia. Pozostałych czterech ma stanąć przed sądem rodzinnym. Policja zaznaczała, że lista ta nie została zamknięta i wciąż ustala kolejnych uczestników awantury w podrzeszowskim hotelu.

Czytaj też:

Młoda kobieta zaginęła w sylwestrowy poranek. Co stało się z Pauliną?Czytaj też:

108 zarzutów dla oszusta z Lublina. Za paserstwo zatrzymano też dwoje Ukraińców